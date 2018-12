La dramática infancia del niño de "Soy Edu, feliz Navidad": "Me insultaban y me pegaban en el colegio" Ecoteuve.es 12:23 - 27/12/2018 0 Comentarios

Enrique Espinosa habla en 'Sálvame' de los peligros de la fama 21 años después de su anuncio

El "Soy Edu, feliz Navidad" pasará a la historia televisiva de nuestro país como el anuncio más famoso de la época navideña. Sin embargo, ¿qué hay detrás de ese niño de siete años al que le sorprendió la fama prematuramente? Enrique Espinosa entró al plató de Sálvame para contar la experiencia por la que llegó incluso a sufrir 'bullying'.

"Fue difícil de gestionar, no estaba preparado, los niños de mi edad me insultaban y llegaban al contacto físico", aseguró Enrique Espinosa, que fue entrevistado en el programa de Mediaset para concienciar sobre los peligros de la fama inesperada y precoz. "Tú tienes que seguir haciendo tu vida, ir al cole. No sé si era cosa de niños, pero ahora tiene nombre y se llama 'bullying'".

"Nunca llegué a pensar que iba a tener ese boom. Cuando haces publi, al final eres un vehículo para ese producto", confiesa 'Edu', que hoy por hoy no se dedica a la publicidad y se mantiene lejos de la esfera pública.

El protagonista del "primer viral de la historia", el anuncio de Airtel de 1997, afirmó que en aquel momento "la TV era sólo para unos pocos, no había 'influencers': "Yo me presenté al casting para jugar con otros niños con los que coincidía".

