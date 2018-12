Kiko Hernández da nuevos datos del robo de su casa: "Se llevaron información 'heavy' de famosos" Ecoteuve.es 27/12/2018 - 11:40 0 Comentarios

El tertuliano cree que los ladrones quieren extorsionarlo o lo han hecho "por morbo"

Kiko Hernández desvelaba hace unos días en Sálvame que había sido víctima de un robo en su propia casa. El tertuliano explicaba que los ladrones no se habían llevado joyas ni grandes sumas de dinero, sino discos duros con información e imágenes comprometidas de algunos famosos de este país.

Y si bien la primera vez que habló de este asunto, Hernández aseguró que sabía quién había sido, este miércoles el colaborador ha afirmado que ya nada es seguro y que la policía continúa investigando: "Los de la alarma ya han llevado el 'aparatito' al laboratorio para ver si se captaron imágenes de los ladrones", ha declarado en su plató. El tertuliano explicó que el robo se produjo después de que se rompieran las ventanas de su domicilio de forma agresiva.

"Ha sido un robo raro porque había cosas de valor que no se han llevado pero sí discos duros e imágenes de famosos, información de gente muy conocida dentro de los móviles. Esas informaciones han sido incluso vetadas por la cúpula (los jefes de Sálvame). Me han robado para extorsionarme o por morbo, no para utilizar esas imágenes", ha afirmado.

Kikio contó además que los ladrones se llevaron varios teléfonos móviles que contienen conversaciones sobre muchos televisivos del panorama nacional: "Si se malinterpretan las conversaciones puede haber problemas. Tengo muchas informaciones que no se han dado porque no se puede, son heavys. El material sensible lo cuento en el programa, no lo cuelgo en ningún sitio. Si me quieren hacer daño a mí, con mis últimos whatsapps, ya lo hubieran hecho", ha afirmado.

Entre los personajes que podrían verse afectados se encuentra Kiko Rivera: "Es un material que nunca verá la luz salvo que el descerebrado lo cuele y pase su vida en la cárcel. No puedo ser responsable de que se filtre algo. No creo que sepa la gente el material que yo tengo. Han entrado, han dado con que era mi casa y por morbo se han llevado fotografías e incluso cámaras de vídeo antiguas", ha zanjado Hernández afirmando que no tien e miedo.

"No estoy cagado de miedo por cuatro anormales que no tienen otra cosa que hacer más que entrar en mi casa una semana antes de Nochebuena. Si tuviera miedo no miraría a cámara y diría 'sois unos hijos de vuestra puñetera madre'. Ha sido un friki que se encontró con mi casa por casualidad", sentenció.

