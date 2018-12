'OT': Alfred canta su tema con Amaia (sin ella) y la navarra emociona entonando su canción con Carolina Durante Ecoteuve.es 10:49 - 27/12/2018 0 Comentarios

El catalán comparte gala con su ex, que entonó su canción con su nuevo novio

OT cerró su última edición con un especial de Navidad dedicada a sus cinco finalistas de 2018 y 2017, donde llevaron el peso Amaia y Alfred. Los representantes de España en Eurovisión presentaron sus singles en una noche en la que la actual generación del 'talent' compartió escenario con artistas como César Sampson o India Martínez.

Con un 'medley' de Et vull veure -pero sin Amaia-, De la Tierra hasta Marte y Wonder, Alfred dejó constancia de la versatilidad de estilos de 1016, su álbum debut. Por su parte, Amaia, que ya interpretó su single Un nuevo lugar en la gala final del concurso, se decidió esta vez por una versión a piano Perdona (ahora sí que sí), su colaboración con Carolina Durante, el grupo de su nuevo novio.

La navarra afirmó en su entrevista con Roberto Leal que ahora se encuentra "estable mentalmente", tras un año frenético de conciertos, promociones y rupturas sentimentales.

No faltaron las otras dos finalistas de OT 2017, Aitana y Ana Guerra. Aitana cantó Vas a quedarte al borde las lágrimas, mientras que la canaria estrenó su single, Olvídame. Ambas estuvieron arropadas en el escenario por Manu Guix al piano. Miriam no pudo asistir por tener un concierto el mismo día de la grabación de la gala, pero la tercera finalista del talent envió un saludo a los espectadores.

Así, el especial navideño de OT fue un continuo pulso entre las dos generaciones de artistas que cosechó un 12.7% de share. India Martínez y Julia interpretaron una emocionante versión de 90 minutos, para luego dar paso al Negro caravel de Sabela y Rosa Cedrón.

Posteriormente, fue el turno luego de Beret y Natalia, con Lo siento y de Alba Reche y Zaz, que interpretaron Je veux. La última actuación, la de Famous y César Sampson, representante de Austria en Eurovisión 2018 (Nobody but you), bien pudo ser premonitoria del próximo mes de mayo en Tel Aviv, lugar al que el ganador de la edición tiene muchas posibilidades de ir.

PUBLICIDAD