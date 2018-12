La sanción económica que podría recibir Mónica Hoyos por su espantada en la final de 'GH VIP' Ecoteuve.es 14:04 - 26/12/2018 0 Comentarios

La peruana no acudió ni a la última gala ni al último debate del reality

Mónica Hoyos podría enfrentarse a una sanción por parte de Zeppelin TV por ausentarse en los dos últimos programas de GH VIP 6. Todo apunta a que la razón por la que no asistió ni a la gala final ni al debate posterior fue la victoria de su mayor enemiga dentro del reality, Miriam Saavedra.

Como explicó el periodista Pepe del Real en El programa de Ana Rosa, la productora podría estar estudiando aplicar una sanción a la actriz: "El plantón de Mónica puede traer consecuencias económicas y me cuentan que la productora está planteando sancionarla por su ausencia sin avisar en un día tan importante".

Según parece, a Mónica Hoyos no le habría sentado muy bien que Miriam Saavedra consiguiera finalmente el maletín la semana pasada, de forma que se fue a Londres junto a su hija.

En referencia a ella y a Ángel Garó, que tampoco estaba presente, Jorge Javier Vázquez tuvo unas palabras en el debate final del reality: "O eres profesional o no lo eres, no hay más. No hay ninguna excusa para que Mónica no esté aquí. Si tú te has comprometido con una productora debes acabar con el compromiso".

Donde sí ha permanecido Mónica Hoyos activa es en sus redes sociales, que se han llenado de críticas que ella misma ha contestado: "Di lo que piensas de verdad. ¿Miento por miedo? Los ignorantes lo llaman huir, yo lo llamo coherencia".

