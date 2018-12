Mar de lágrimas en 'MasterChef Junior' con la triple expulsión de Carlota, Ferrán y Unai Ecoteuve.es 26/12/2018 - 10:57 | 12:14 - 26/12/18 0 Comentarios

Dos de los favoritos de la audiencia abandonan el programa en una noche caótica

MasterChef Junior despidió entre lágrimas a Carlota, Ferrán y Unai en su segunda entrega tras obtener las tres puntuaciones más bajas de las pruebas realizadas. Fue una noche marcada por la desorganización de los concursantes, especialmente en la prueba de exteriores, donde debían manejar un 'room service'.

Unai, Ferrán, Carlota, María, Pachu, Noa y Marina recibieron sólo un punto de la valoración del jurado, pero fueron Unai y Carlota, junto a Ferrán, tres de los niños que más se han ganado el favor de la audiencia, quienes tuvieron que abandonar el 'talent' culinario. Tras recibir los regalos del programa, Carlota, de tan sólo 8 años, sacó en claro una buena conclusión: "Si te esfuerzas puedes llegar a hacer cosas que nunca imaginaste".

La primera prueba, en la que debían hacer un brazo gitano en 60 minutos, perjudicó directamente a Paula, que se llevó una gran bronca: "Tómatelo en serio porque te ha costado mucho llegar hasta aquí. Porque vienes a pasártelo bien, pero también a currártelo, sino se acabará esto muy pronto para ti y eso no te va a gustar. No os lo habéis tomado en serio y el resultado final no está a la altura", dijo en tono serio Jordi Cruz.

La prueba de exteriores, un 'room service' en el Westin Palace madrileño, no mejoró la situación. Los pequeños, capitaneados por Pachu e Izan, los mejores de la prueba anterior, protagonizaron una prueba desorganizada: suciedad, panes quemados y problemas de idiomas con los clientes. Jordi Cruz valoró en la misma línea: "Habéis atendido al teléfono regular, pero con las comandas tampoco habéis estado muy finos. Algunos pedidos han salido reguleros y tarde".

Así, el programa llegó a su tercera prueba, donde Marta, ganadora de la edición pasada de MasterChef propuso cocinar un postre sin azúcar. Tras ella, Unai, Carlota y Ferrán fueron los concursantes con menos puntuación, por lo que tuvieron que abandonar las cocinas del programa.

