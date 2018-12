Roberto Leal, el rostro de la Navidad en TVE: "Ha sido un año redondo, 'OT' es lo que siempre había soñado" Ecoteuve.es 26/12/2018 - 8:38 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador 'estrella' de estas fiestas en la pública

2018 ha sido el año de Roberto Leal. "En lo personal y en lo profesional", asegura convencido el sevillano, que en el otoño anterior arrancó la gran aventura televisiva de su vida: Operación Triunfo 2017. TVE quiso darle la oportunidad a alguien de la casa para el regreso del formato a la pública y el presentador no la ha desaprovechado.

Enseguida, el talent musical volvió a convertirse en el fenómeno social que en su origen fue y tras él, llegó Bailando con las estrellas y una segunda edición de OT que recién acaba de terminar. Pero Roberto Leal no para y será el gran rostro televisivo de esta Navidad en TVE: al Telepasión y la gala especial de OT que emite esta noche La 1, se le une el especial de Nochevieja que presentará junto a Elena Sánchez y las posteriores Campanadas de Fin de Año que dará junto a Anne Igartiburu.

"Ha sido un año redondo en el que me han dado una oportunidad que siempre había soñado", afirma a ECOTEUVE.ES el andaluz, que hace balance del éxito profesional que vive, desvela cómo celebrará la Navidad y avanza nuevos proyectos, entre los que se encuentra la próxima gala de elección del representante de España en Eurovisión.

Se le presenta una Navidad intensa este año, ¿no?

Pues sí. A mí todos los años en Navidad TVE me regala muchas cositas. Este año, las Campanadas han sido un regalazo muy chulo. Llevo semanas con la cabeza puesta en ese día y espero que salga todo bien. José Mota me ha dicho que tenga cuidado porque segundos antes se te seca la boca y no lo puedes evitar.

¿Dónde solía pasar la Nochevieja?

Va por años. La última fue en casa de mis suegros en Barcelona y este año con Anne Igartiburu en la Puerta del Sol. La Nochebuena sí la he pasado en casa.

¿Se va a llevar a algún familiar a la Puerta del Sol?

En principio, mi mujer iba a estar conmigo allí, pero como tenemos a la niña pequeña y para que no sea tan frío, ella la va a pasar con su familia y amigos y yo luego ya me uniré al grupo. Me han dicho que allí no hay mucho espacio. Es muy bonito de puertas para afuera, pero lo que hay detrás es frío para que alguien vaya a acompañarte. Ese es un día para pasarlo rodeado de gente.

¿Y tiene pensado algún amuleto para esa noche?

Supongo que algo sobre la niña sacaré. Anne siempre me ha dicho que ella lleva algo y este año se lo ha dado Ana Torroja. Algo de mi Lola llevaré.

¿Correrá la San Silvestre?

Pues fíjate que yo corro mucho y he corrido muchas carreras por toda España y nunca he podido hacer la San Silvestre. Siempre me ha cogido en Barcelona o en Sevilla. Este año, como voy a estar aquí y soy muy amigo de Raúl Gómez, que va a ser el speaker de la carrera, voy a ver si me hacen un hueco. (Ríe).

¿Cuál es el día que más celebráis en familia durante estas fiestas?

En mi casa la Nochebuena. En Sevilla, que este año la vivimos allí, es de poner una mesa larga tipo bautizo, llevamos platos especiales. Mi hermana y sus cinco hermanas llevan comida que aquello no se acaba en tres o cuatro días. Está guay, porque coincido con todos mis primos que los veo muy poco. Es la noche más especial del año. Cantamos... que lo hacemos fatal y ahora tienen el cachondeo con OT pidiéndome que les haga el casting. (Ríe). Disfrutamos mucho.

Se ha convertido en rostro fijo de TVE y esta Navidad va a estar en las citas más importantes. ¿Cómo se siente uno con tanto peso en la cadena?

Sí y menos mal que no tengo Cabalgata de Reyes y Lotería, que algún año también me tocó hacerlo. Para mí es un honor. Yo no considero que sea 'la cara de las navidades', pero sí una de las caras de esta casa y me hace mucha ilusión participar de estas fiestas en TVE porque aquí se viven de una forma muy bonita. Tengo el Telepasión, que a mí me encanta hacer el mono cantando y bailando; después la gala de Nochevieja, que me lo encargaron sobre la bocina y ahora las Campanadas, que es algo que no me quito de la cabeza. Me siento muy afortunado. Ya cuando pase todo descansaré, porque ha sido un año súper intenso desde que empezó OT 2017.

¿Costó mucho decir adiós a España Directo?

Sí, me costó mucho, porque al final he estado casi 9 años allí. Estuve cinco como reportero y casi cuatro presentando. Al final, dejas a una familia de amigos y compañeros que tienen una manera de entender las cosas y de hacer televisión que para mí ha sido un aprendizaje. Pero había que cerrar etapa y ahora tocará hacer otro programa. Y si todo esto se me acaba y me tengo que ir a casa un tiempo, pues mira, también tengo otras cosas en la cabeza en las que pensar. Sobre todo, tengo una niña muy pequeña que en realidad me la estoy perdiendo. Son dos días lo que me quita OT, pero estaba el España Directo, otras cosas y cuando llegaba la niña ya estaba dormida. La vida es otra cosa. Ya veremos lo que pasa, pero yo creo que he tomado la decisión correcta.

¿Ha sido este su mejor año profesional?

Sí, sin duda. Ha sido un año redondo en el que me han dado una oportunidad que siempre había soñado. No OT en concreto, pero sí hacer un programa de entretenimiento. Todo salió bien y empezó a ser todo más fácil porque me han llegado cosas que siempre quise hacer. Todos los programas que me llegan son del mismo estilo: de reírme, de pasarlo bien y entretener a la gente.

¿Qué nos puede contar de su nuevo programa La mejor canción jamás cantada?

Veremos cada semana a 10 concursantes, que no tienen por qué ser siempre los mismos. El concurso es sobre canciones, no sobre artistas. Veremos a gente de OT y a otros artistas como Blas Cantó, Ruth Lorenzo... todo el que quiera venir y que quiera defender la canción de la década que les toque. El jurado elige tres temas y el público vota. La que gane pasa a la gran final. No es la presión de OT porque los que vienen ya son cantantes y todos vienen a pasárselo bien. Queremos que sea una fiesta.

¿A qué cantantes le gustaría ver en el concurso?

Puede ser una buena oportunidad para gente que lleva más gente sin aparecer o sin tener una oportunidad. La gente pensaba que este era el programa del que se habló de viejas estrellas en una Academia, ese es otro formato que Gestmusic también está preparando pero que no tiene nada que ver con este. Me haría ilusión que sea sobre todo gente joven, por el salto generacional que se vivirá con las canciones.

Y a la vuelta de las navidades, la gala de Eurovisión...

Sí, no sabemos fecha exacta pero va a ser en enero. Ya veremos que pasa... ojalá salga tan bien como el año pasado. Este año alguno se ha postulado, pero eso está en manos de la gente que vota.

¿Ves a alguno mejor posicionado?

Mejor posicionado no, porque vota la gente, pero sé que Famous desde un principio dijo que quería ir. Me consta que algunos chavales también dijeron que les apetecería. Quien vaya, que lo disfrute porque aquello es una fiesta.

