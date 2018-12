El mal trago de Aurah en 'GH VIP': Suso no quiere besarla en directo y claudica ante su suegra Ecoteuve.es 24/12/2018 - 11:01 0 Comentarios

Jorge Javier pidió a la canaria que cortara la relación: "Cuando las cosas se ponen así..."

El catalán afirmó que su sentimiento no había cambiado, pero no demostró ninguna muestra de cariño

Uno de los alicientes del último debate de GH VIP era saber cómo se encontraba la relación de Aurah con Suso, después de que la canaria discutiera con Mercedes, la madre del concursante. "No me ha dado tiempo a hablar nada", decía él con cierto cachondeo haciendo alusión a los tres días que habían pasado desde el jueves. Sin embargo, el programa no era en directo sino que se grabó el viernes, horas después de la final.

"Quiero seguir conociendo a Aurah", dijo Suso, algo que agotó su paciencia y es que la ex de Jesé reconoció que desde que salió de la casa aun no le había dado ningún beso: "¿Qué sientes por mi?". "Igual. No voy a cruzar la puerta se me va a borrar el sentimiento...", respondió él queriendo hablar las cosas en privado. El beso se produjo, pero con Asraf.

Con el drama formado, Jorge Javier aprovechó la ocasión para poner el toque de humor y pidiendo a Aurah que lo "dejara" en directo: "Cuando las cosas se ponen así, mejor poner la delantera", dijo el presentador afirmando que Suso había dado un "paso para atrás".

Por otra parte, Aurah cedió ante su suegra pidiéndola perdón: "Yo no consideré que te faltara al respeto, pero si tú lo consideraste así, yo te pido perdón públicamente porque no eran las formas".

