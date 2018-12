Noa casi intoxica al jurado de 'MasterChef Junior' al confundir el detergente con pimiento verde Ecoteuve.es 24/12/2018 - 10:33 0 Comentarios

Jaime se ganó a la audiencia gracias a su amigo imaginario Jimmy: "Es mi vocecita"

MasterChef Junior arrancó este domingo su sexta edición, la que servirá para despedir a Eva González del talent culinario de TVE. Los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera conocieron a los 16 aspirantes: Blanca, Candela, Carlota, Dani, Enrique, Evelyn, Ferrán, Izan, Jaime, Josetxo, Letizia, Marina, Noa, Pachu, Paula y Unai.

Sin embargo, el momentazo del primer programa lo protagonizó Noa. La pequeña casi estuvo a punto de intoxicar a los jueces al querer aliñar su plato con un bote de detergente que lo confundió con pimiento verde.

La desgracia no ocurrió gracias a su compañera Blanca que le advirtió del error: "¿Noa, qué es eso?". "Pimiento verde", respondió ella a lo que Blanca exclamó: "¡Eso es detergente!". "Oh, oh. ¿Qué hago?", rio la pequeña.

Jaime también conquistó el corazón de los espectadores con su amigo imaginario: "Jimmy es mi vocecita que me dice cosas", explicó a Jordi, que añadió: "Sería como la voz de tu conciencia".

Quienes no consiguieron pasar el primer programa al errar en el último cocinado fueron Blanca, Enrique y Letizia.

PUBLICIDAD