La aplaudida reflexión de Jorge Javier: "Es maravilloso que 'OT' lo haya ganado un negro y 'GH VIP' una peruana"

El presentador, además, abroncó a Mónica Hoyos por su nuevo plantón

Tanto OT 2018 como GH VIP han vivido esta semana sus desenlaces. Mientras que en el talent musical de TVE fue Famous quien consiguió dar 'la sorpresa' al imponerse a las favoritas Alba Reche y Natalia, en el reality de Telecinco el asunto estaba mucho más claro con Miriam Saavedra.

Este domingo, Jorge Javier aprovechó el debate final de GH para lanzar un aplaudido alegato: "En un momento en el que hay partidos que proponen construir un muro en Melilla, es maravilloso que OT lo haya ganado un negro y para mí es muy sano que GH VIP lo haya ganado una peruana", dijo.

El presentador explicó a Miriam que de haber encajado en la casa, no hubiera tenido el mismo éxito: "Tú has ganado porque estabas en una casa en la que no te encontrabas cómoda y tenías elementos contra los que luchar". "Yo creo que podría haber sido ganadora de una manera libre, sin discusiones".

La bronca de Jorge Javier a Mónica Hoyos y Ángel Garó

Por otra parte, Jorge Javier cargó duramente contra Mónica Hoyos y Ángel Garó al no asistir al debate. "La ausencia de Ángel Garó y Mónica es muy fácil de explicar: o eres profesional o no lo eres. No hay ninguna excusa para que Mónica no esté aquí", dijo. "De todas maneras nadie la ha echado de menos".

Y concluyó: "Si tú te comprometes profesionalmente con la productora o el programa, tienes que mantenerlo. No sabes qué roto puedes hacer con el programa o la productora".

