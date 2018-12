Belén Ro carga contra Aurah en 'Sábado Deluxe': "Sigues con Suso por interés" Ecoteuve.es 14:50 - 23/12/2018 0 Comentarios

La colaborara del programa no dudó en criticar a Aurah por la relación que está llevando con Suso

Aurah fue al programa de Sábado Deluxe para contar todos los detalles de su situación actual con Suso. La colaboradora Belén Ro ha aprovechado la oportunidad para increparle que está con el segundo finalista de GH VIP solo por interés.

Uno de los momentos que ha marcado el reality de GH VIP ha sido la relación entre Suso y Aurah debido a los baches que han pasado por el reality show.

En la final del pasado jueves en la que Miriam Saavedra resultó ser la ganadora del programa, Suso se enteró de muchas cosas. Entre ellas, el enfrentamiento de Aurah con su madre en el plató del programa.

Diversos colaboradores han dado su opinión sobre lo que acontece a esta pareja, la última en hablar ha sido Belén Ro en Sábado Deluxe. El programa emitió unas escenas en las que tanto Suso como Aurah se vieron retratados por sus comentarios.

La hermana de Terelu Campos fue la primera en romper el hielo tras ver las escenas defendiendo a Aurah: "Si yo estoy en tu lugar y veo lo que acabamos de ver comprendo perfectamente cuál es tu reacción. "¿Qué le has perjudicado? posiblemente, pero ante esto tú tenías que decir algo", comentó Borrego.

Inmediatamente Belén Ro saltó diciendo que seguía con Suso por interés. "¿Por qué sigue con él? por interés", afirmó Ro. "Yo tengo sentimientos reales. Una cosa es estar enamorada y otra cosa es permitir eso", le contestó Aurah a la colaboradora. Lejos de acabar con la discusión Belén Ro siguió cargando contra ella: "No Aurah, estás jugando muy sucio. Eres una persona muy peligrosa que le vas a hacer muchísimo daño a Suso, no me extraña que no te quiera ver", zanjó Ro.

