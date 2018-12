Duro encontronazo entre Chabelita y Dulce en 'Sábado Deluxe': "No entiendo qué pretendes, le tengo que dar la razón a mi madre" Ecoteuve.es 10:51 - 23/12/2018 1 Comentario

El tenso enfrentamiento ha provocado el fin de la relación entre ellas dos

La hija de la tonadillera, Isa Pantoja, ha acudido a Sábado Deluxe para aclarar todas las polémicas de las últimas semanas y su paso por GH VIP. Con lo que no contaba fue con la visita de Dulce que acabó en un fuerte enfrentamiento.

Isa Pantoja pese anunciar que dejaba la televisión hace unas semanas, vuelve a un plató de televisión para aclarar las polémicas que le rodean sobre todo con su expareja, Alberto Isla.

Nada más empezar, María Patiño se ha advertido: "Alberto Isla está recopilando información para pedir la custodia de tu hijo". A Pantoja no le ha sorprendido puesto que en el bautizo ya le reclamó la custodia.

No ha sido suficiente ese primer mazazo cuando de repente y por sorpresa apareció Dulce, su cuidadora en Cantora cuando era pequeña. A raíz de lo que le contaba Patiño sobre su expareja, Dulce lo ha afirmado porque "la abogado me lo dijo en el bautizo".

Esto hizo que Chabelita saltara: "¿Qué te dijo la abogada? Déjame hablar, no me gusta que me defiendas. Estas cosas me sacan que quicio". Durante la pausa publicitaria hubo un tenso encontronazo entre Isa Pantoja y Dulce.

El tenso enfrentamiento ha provocado el fin de la relación entre ellas dos, una relación muy cercana hasta el punto que Dulce acudía a los platós para defender a Pantoja en los diversos realities que ha participado.

"Que no se te olvide que mi madre es mi madre y que yo también tengo carácter (...) me estás jodiendo, vas a tener un problema. No entiendo qué pretendes, le tengo que dar la razón a mi madre, tengo otra cosa que me preocupa más ahora. Conmigo ahora no cuentes, y me duele muchísimo", le contestaba la hija de la Tonadillera a Dulce por querer meterse en su vida.

