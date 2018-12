Mónica Hoyos abandona la capital tras el triunfo de Miriam Saavedra en 'GH VIP' Ecoteuve.es 13:12 - 22/12/2018 3 Comentarios

La actriz fue fotografiada con su hija en el aeropuerto madrileño

Según la exclusiva de HOLA, la actriz ha puesto tierra por medio viajando junto con su hija. Fueron fotografiadas en el aeropuerto de Madrid Barajas yendo hacia un destino desconocido.

La actriz no acudió a la esperada final de la sexta edición de GH VIP y Jorge Javier aprovechó su ausencia para lanzarla un mensaje: "Feliz noche a todos menos a Mónica Hoyos. Allá dónde estés, te recordaremos siempre".

Mónica Hoyos dio señales de vida en su perfil de Instagram con un Storie en el que mostraba la pantalla de su avión con la siguiente nota: "Love is in the air y que digan lo que quieren que no me importa "na"", escribió después de recibir un sin fin de críticas por no acudir a la final de GH VIP.

Pese a haberla invitado para el gran debate final que se celebrará este domingo, todos los hechos apuntan a que Hoyos tampoco hará acto de presencia.

