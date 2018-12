Christian Gálvez en 'Mi casa es la tuya': "Iba a Pasapalabra con bastón y con corsé" Ecoteuve.es 22/12/2018 - 11:39 0 Comentarios

El momento más duro del presentador de 'Pasapalabra' fue cuando casi se queda en silla de ruedas

Christian Gálvez, el presentador de Pasapalabra y su mujer, Almudena Cid conceden su primera entrevista juntos al programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya. Gálvez recuerda el momento más duro de su vida cuando sufrió la falta de movilidad de una pierna.

El presentador de Pasapalabra acudió al programa Mi casa es la tuya para contar todos sus baches, éxitos y baches por los que ha pasado.

Un encuentro sincero y emotivo junto con la gimnasta Almudena Cid, su mujer. Gálvez hizo un recorrido por su vida personal y profesional. Tras ganar un Ondas al mejor programa innovador con Desesperado Club Social Christian creía que le iban a llover ofertas televisivas, pero fue todo lo contrario, ya que tuvo que buscar trabajo en una juguetería."Por aquella época mi ego esta sobrealimentado", confesó Gálvez.

Otro momento más duro aún fue cuando se quedó sin movilidad en la pierna izquierda. "¿Estuviste a punto de quedarte en una silla de ruedas alguna vez?", le preguntó Osborne. El presentador de Pasapalabra empezó a relatarle cronológicamente lo sucedido.

Todo comenzó en Londres cuando acompañó a su mujer a los Juegos Olímpicos de 2012, haciendo ejercicio físico le dio un latigazo en la espalda. Dos meses más tarde se "rompió" a causa de coger una caja con mucho peso. Todo causado por la hernia discal que padecía que no le dejó casi ni andar. Esto afectó a su vida profesional, ya que no podía andar. "No podía andar. Iba a Pasapalabra con un bastón", confesó Gálvez.

"No podía dejar el programa, ya sabes como es la tele, corres el riesgo de que te pongan a otro que lo haga peor y todo el trabajo cosechado se pierta o que haga lo mejor y ya no vuelvas más. Tenía que grabar con corsé y por cada hora que estaba de pie tenía que estar otra tumbado", contó Christian Gálvez.

PUBLICIDAD