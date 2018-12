'OT' rompe los prejuicios sobre Eurovisión: "No me parecía auténtico" Ecoteuve.es 18:11 - 21/12/2018 0 Comentarios

Los periodistas de Eurovisión en RTVE han explicado a los concursantes la dinámica del festival

Una vez finalizado OT 2018, los concursantes deben comenzar a pensar en Eurovisión. Los periodistas de Eurovisión RTVE César Vallejo, Irene Mahía y Fernando Macías se han desplazado hasta la Academia para explicarles a los chicos la dinámica del festival e intentar eliminar las ideas preconcebidas que tenían sobre el mismo.

En un primer sondeo, no parecía haber un interés general en representar a España en Tel Aviv: "Nunca me pareció auténtico, no iría contento porque vas como intérprete y no como artista", ha opinado Damion, uno de los concursantes más críticos con la selección de canciones para el festival.

Por su parte, África ha hecho gala de su sentido del humor ácido: "Me viene perfecto", ha bromeado la cantante, que no tendrá opción de participar, cuando Noemí Galera les ha comunicado que tendrían una charla sobre Eurovisión.

César Vallejo ha explicado a los aspirantes que la percepción que en España se tiene de Eurovisión es "única", distinta a la del resto de Europa. No obstante, los periodistas han aportado datos que demuestran el tremendo seguimiento del evento en nuestro país: "En España, la palabra más buscada en Google de 2018 es 'Eurovisión'. En TVE, tuvo un 47% de share, sobre todo por el tirón de OT".

"Lo máximo que tiene Eurovisión es la diversidad: es un escaparate de distintas culturas, de la diversidad afectivo-sexual, donde todos estamos representados", ha añadido César Vallejo, hablando de los puntos positivos del festival.

Al final de la charla, Fernando Macías ha preguntado a los concursantes si tenían más ganas de ir, sabida esta información. "No es cuestión del festival, está muy bien como oportunidad. Son otras cosas que no tienen que ver con la música. Si se celebrase en Ámsterdam... es todo lo que tengo que decir". María y Natalia se han sumado a esta opinión: "La actitud hubiese sido más abierta si se hubiese celebrado en otra sede. La elección es desafortunada".

