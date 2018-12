Famous ('OT 2018'): "Que un negro represente a España en Eurovisión es brutal, un mensaje contra el racismo" Adrián Ruiz 20/12/2018 - 19:54 | 21:15 - 20/12/18 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista al ganador del talent y favorito a representar a nuestro país en Israel

Famous aun no se cree que haya ganado OT 2018. El concursante con más flow del programa atienda a los medios horas después de su victoria en una reñida final en la que consiguió ganar a Alba Reche y Natalia. Sin embargo, el objetivo del artista de Bormujos es representar a España en Eurovisión, tal y como ha respondido a la pregunta de ECOTEUVE.ES: "Una persona negra representando a España sería algo brutal, porque serviría no solo a la población negra sino a la de otras razas o culturas".

¿Qué vas a hacer con el premio?

Pues en primer lugar irá para mis padres, quiero invertirlo en estudiar y dar una parte a una ONG. Todavía no lo tengo muy claro, pero es mi idea. ¡Ah, y me gustaría hacer un viaje también! También me gustaría comprarme un piano Es que tengo demasiadas cosas (Ríe).

¿Qué te dijeron tus padres?

Que estaban muy orgullosos de mí, que lo he hecho muy bien y que ahora toca seguir currando.

¿Eras consciente de tus posibilidades de ganar?

No, nunca pensé en ganar. Yo sólo pensaba en disfrutar de la última gala y da igual lo que pase. Se me vio en la cara cuando dijeron mi nombre

¿Quién creías que iba a ganar?

Yo al principio de la edición, creía que iba a ganar Noelia. Pero desde que se fue, viendo las galas y cómo se comportaba el público, estaba entre Natalia y Alba. Al quedar yo y Alba pensé que ganaría ella seguro. Y no, fui yo (Ríe).

¿Qué es lo peor de estar encerrado durante tres meses?

El aislamiento, nunca lo había vivido y entrar en la Academia y tenerlo así de golpe es un shock. Pero menos mal que tenía a mis compañeras que me apoyaban en situaciones de caída o de bajón. Ellos me han dado fuerza.

¿Quién ha sido su mayor apoyo dentro de la Academia?

A mí es que cuando se fue Marta fue muy duro. Pero con los demás también me llevo muy bien.

¿Con qué compañeros te gustaría hacer una colaboración musical?

Con Natalia o Alba.

¿Y otro artista ya consagrado?

Diría que con Pablo Alborán también con Beyoncé o Will Smith pero eso ya lo veo muy complicado.

¿Cómo viviste aquella gran bronca que os echó Noemí Galera?

Yo estaba en shock, pensaba que la habíamos cagado mucho Estaba muy preocupado, pero luego hablamos con Noemí Galera y todo bien.

¿Llegaste a ver la edición anterior?

(Se resiste a responder entre risas). La verdad es que no es que cuando me presenté al casting, miré un poco a ver dónde me estaba metiendo.

¿Qué te motivó a presentarte entonces?

Fue mientras veía Eurovisión este año y vi a César Sampson Pensé 'buah'. A César y a los demás. Decía 'yo quiero hacer eso, lo que están haciendo sobre ese escenario'. Me dijeron que para ir al festival había que entrar en Operación Triunfo y aunque tuve muchas dudas, finalmente me presenté al casting con otros amigos y me cogieron a mí.

¿Qué es lo que más destacas de tu aprendizaje en el programa?

He madurado profesionalmente y personalmente, porque si no, no me atrevería ni a estar aquí hablando. Como artista he mejorado un montón, vocalmente e interpretativamente. También con el baile Me he atrevido a hacer cosas que no había hecho antes. Todo es gracias a OT.

Entonces, tu principal objetivo era únicamente ir a Eurovisión. ¿Lo sigue siendo?

Sí, por mí sí. La canción está guapísima y me encanta.

¿Qué sentiste al escucharla por primera vez?

Lo primero que dije fue: ¡Vaya pedazo de voz! Y al grabarla en el estudio estaba súper nervioso porque es una gran responsabilidad ir a Eurovisión.

¿Es la canción con la que esperaba representar a España en el festival?

Sí, el estilo va súper acorde conmigo. El tema tiene rollo y mucho flow.

Le dijo a Alba en la Academia que hay un motivo especial por el que quiere representar a España en el festival. ¿Cuál es?

A ver, en España veo como que la población negra está menos valorada. Una persona negra representando a España sería algo brutal, porque serviría no solo a la población negra sino a la de otras razas o culturas. Sería una forma de visibilizarlos a todos, un mensaje contra el racismo.

¿Creyó en algún momento que el tema racial le podía afectar durante el concurso?

Pues no lo había pensado hasta ahora.

Sea como fuere, su paso por OT ya ha servido para algo

No sé cómo estará la cosa fuera, pero creo que ha sido positivo que yo entrara y que pudiera ganar el concurso. Aquí he visibilizado a gente de otras razas y culturas, pero yendo a Eurovisión esto sería aun más grande.

Por su estilo musical, ¿crees que puedes triunfar más como artista fuera de España que aquí?

Hay que trabajar duro aun. Tengo claro el estilo de lo que quiero hacer: un poco de soul, góspel y pop. Durante mi recorrido por OT he hecho otras cosas, como un bolero o un rap, pero me gustaría a hacer mas ese otro tipo de cosas más de mi rollo.

¿Y cantando en español o en inglés?

Yo quiero hacerlo en los dos, haría una mezcla.

Tienes un nombre, que estaba destinado a ser artístico, ¿eh?

(Ríe) En Sevilla, todos mis amigos me dicen /Famus/, porque las primeras veces que me presentaba se quedaban súper sorprendidos. Pues les dije que me dijeran Famus que es más fácil. En el casting, lo dije así porque es como lo querría usar.

¿Has hablado ya con tu hermano pequeño?

¡Todavía no! Si es que no me han dado aún el móvil.. (Ríe).

¿Qué es lo primero que harás cuando te lo den?

Llamar a mis amigos y a mis hermanos.

¿Y lo primero que te apetece hacer en casa?

Ver una serie. No sé cual, cualquiera me vale. Tengo una lista enorme en Netflix y dejé a medias La casa de las flores.

Muchos concursantes de OT se terminan mudando a Madrid para tener más oportunidades. ¿Harás lo mismo?

Lo hablé un día con Miki, para compartir piso, pero no sé en qué quedará todo (Ríe).

¿Te ves algún día concursando en TCMS?

Sí, ¿por qué no? Es muy guay...

