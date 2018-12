TVE se defiende de las críticas por el proceso de elección de Eurovisión: "Pido respeto, hay que seguir trabajando" Ecoteuve.es 20/12/2018 - 15:31 0 Comentarios

Toni Sevilla, director de Contenidos, explica por qué han enseñado solo un minuto de cada canción

OT 2018 acaba, pero no con todos sus cabos atados: el programa comenzó anoche, tras la final, el proceso de elección de la canción de Eurovisión 2019. En la rueda de prensa celebrada este jueves, Toni Sevilla, el director de contenidos de RTVE, ha sido claro antes las críticas que está recibiendo el proceso.

"Pido respeto para los procesos de selección. Se ha seleccionado ese minuto, porque esa parte tiene calidad suficiente, pero luego hay que seguir trabajando", ha comentado Toni Sevilla cuando se le ha preguntado por la corta duración de las canciones de Eurovisión, que están sujetas a la votación de público desde que terminó la gala final de OT.

Por su parte, Tinet Rubira ha insistido en la transparencia del proceso de selección de las canciones: "TVE ha hecho un esfuerzo de transparencia este año, con unas bases colgadas". También ha hecho alusión al motivo por el que no se conocen los compositores de las canciones todavía: "Hemos tenido compositores anónimos, pero también grandes cantantes. Así, se decidió no desvelarlos para no generar el voto 'fan".

Respecto al reparto, Tinet Rubira también ha tenido algunas palabras: "Cuando abrimos esta edición, dijimos que todos tendrían posibilidades de ir a Eurovisión, pero ha ocurrido una cosa. Si los que quedan dentro ensayan su canción, estarían en superioridad de condiciones porque se les ve por el Canal 24 Horas".

Además, en otra de sus intervenciones, Toni Sevilla ha confirmado que la relación entre OT y el Festival de Eurovisión es "buena": "Hay hermandad entre ambos concursos, pero ahora teníamos que centrarnos en la final", ha dicho el directivo, ante la pregunta de por qué no se ha mencionado el festival en las últimas galas del talent. "Podríamos haber hecho a dedo el proceso y no ha sido así, queremos que el publico sea partícipe, contando con ellos y con los profesionales".

