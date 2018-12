Tinet Rubira cuenta cómo fue el despido de Itziar Castro de 'OT 2018': "Estaba desbordada" Adrián Ruiz 20/12/2018 - 14:23 | 14:50 - 20/12/18 0 Comentarios

OT 2018 ha llegado a su final con Famous coronado como ganador. Sin embargo, esta edición ha sido la de las polémicas y una de las más sonadas fue el despido de Itiziar Castro, la profesora de interpretación. La actriz fue sustituida por los Javis.

Durante la rueda de prensa celebrada este jueves, ECOTEUVE.ES ha preguntado el motivo por el que la organización decidió comunicar a los concursantes la salida de Itziar en un ensayo sin cámaras. "Yo si quieres te cuento cómo fue todo, desde el inicio, porque si solo te cuento este trocito...", ha arrancando Tinet Rubira para después explicar los pormenores de la salida forzosa de la intérpreta.

"No hemos dado ninguna explicación sobre esto porque esperábamos a que se terminara el concurso porque no queríamos ni perjudicar y porque queremos estar al margen de las polémicas", ha dicho. "Lo de Itziar ocurrió de una manera que nosotros no queríamos cómo fue".

"Nosotros nos dimos cuenta de que Itziar Castro estaba un pelín desbordada con las clases de interpretación. Solo hay que ver la última semana. Fijaros cómo fue el último pase de micros que, incluso ella físicamente no se encontraba bien", ha declarado. "No llegaba a conectar con los chicos y el trabajo no se veía en la gala".

Rubira ha explicado que la decisión fue del programa dejando a un lado a los concursantes. "Se lo comunicamos un lunes porque era el último día que tenía contacto con los alumnos. Le dijimos: 'mira Itziar queremos que por el bien del programa y por el bien de todos, hasta aquí nuestra relación y vamos a buscar una salida para la clase de interpretación".

No fue fácil para ninguna de las dos partes. "Evidentemente a nadie le gusta que le despidan. Es desagradable para la persona que tiene que despedir y para la persona que recibe el despido. Nosotros dijimos: 'hay que pactar lo que se dice, no queremos perjudicarte". "A nivel personal y profesional, no tenemos ninguna queja. Nosotros no queríamos hacer de este despido el despido de España", ha remarcado.

"Nos ha ido muy bien tanto a 'OT' y como a Itziar Castro"

"No queríamos que la situación con Itziar Castro se fuera deteriorando en el 24 horas". Es por eso por lo que la dirección tomó la decisión cortar la emisión el lunes por la noche para pactar con ella las explicaciones públicas. "Ella publicó su comunicado en Facebook y a partir de aquí nosotros nos callamos. Nos ha ido muy bien al programa y a ella, que está en un momento álgido de su carrera y ha podido dedicarse a todos los proyectos y promociones que tenía fuera de la academia, que a lo mejor era uno de los motivos que a ella le angustiaba: no llegar a todo".

Así las cosas, los concursantes recibieron la noticia: "Hemos despedido a Itziar, no sabemos quien va a venir porque no teníamos recambio aunque estábamos buscando uno. Cuando lo tengamos, lo veréis", ha dicho apuntando después de que la relación de los triunfitos es buena: "Si alguno quiere contar con ella para las puestas en escena, incluso con Eurovisión, pueden contar con ella".

Por último, para zanjar el tema, ECOTEUVE.ES ha preguntado a Noemí Galera por qué ha evitado el nombre de Itziar Castro a la hora de hablar de las decisiones duras que se ha tomado y en los agradecimientos en el último pase de micros. "Tampoco he nombrado a Magali, Xuan ni a Gotzon. He hablado de los profesores en general. No sé porque tengo que personalizarlo todo. Si lees entre líneas lo que dije, no hace falta decir nada más".

