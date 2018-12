Ana Rosa quiso fichar a Juan y Damián, la inseparable pareja de 'El hormiguero' Ecoteuve.es 20/12/2018 - 11:46 0 Comentarios

La presentadora les lanzó una tentadora oferta para que comentaran las revistas "hace 15 años"

Confiesan que les costó aceptar a Motos: "Al principio no nos salían las cuentas, perdíamos dinero"

¿Se imaginan El hormiguero sin Juan y Damián, es decir sin Trancas y Barrancas? Pues pudo llegar a pasar. Los colaboradores más importante del programa de Pablo Motos confesaron en Yu: no te pierdas nada, el espacio de Dani Mateo en Los40, que recibieron tentadoras ofertas para abandonar al presentador valenciano. Los dos tienen con Marron la productora Tres Calaveras.

El humorista empezó preguntando por "la época que menos habéis trabajado" y ellos no se cortaron: "Nunca. Hemos trabajado todo el rato. Es que trabajamos para Pablo Motos, si te paga es porque curras. No regala".

"Y antes trabajábamos gratis", dijo Damián a lo que su compañero añadió: "Pasamos de no cobrar nada a cobrar". Después, desvelaron que les "costó" dar el sí a Motos: "A principio no me salían las cuentas, estaba perdiendo dinero, pero vi más futuro".

Y Damián fue más allá: "No sería la primera vez que nos vamos con Pablo Motos perdiendo dinero. Nos ha pasado no menos de tres veces, teníamos mejores ofertas de otras cosas". "Sí, nos han hecho contraofertas", dijo Juan. "Nos ofrecieron de El club de la comedia, nos pasó con Ana Rosa Quintana".

Así las cosas, el colaborador explicó que la presentadora les ofreció la sección de El Kiosco, "lo de las revistas". "Pero esto a lo mejor hace quince años", apostilló Damián. Es por eso por lo que la oferta sería anterior a la primera época de El hormiguero en Cuatro en 2006 y Ana Rosa les podría haber tentado para Sabor a ti, en Antena 3.

