Famous gana 'OT 2018' en la final más reñida con solo un punto más que Alba Reche

Natalia, la concursante más perfecta y estable, queda en la tercera posición

Que OT 2018 era la edición más reñida e imprevisible estaba claro desde el primer día y se demostró hasta el último. Famous (36% de los votos) ganó por un solo punto a Alba Reche (35%), segunda clasificada, mientras que Natalia (29%), la concursante más perfecta y estable, fue tercera.

"No me lo creo. Cada uno de nosotros podía haber ganado y no me creo que haya sido yo", dijo un sorprendido Famous, que no podía salir de su asombro. El joven, de 19 años, se lleva 100.000 euros de premio.

Natural de Nigeria, reside, desde los seis años, en Bormujos (Sevilla). Ha estudiado el Bachillerato de Artes Escénicas y en OT se ha caracterizado por ser la voz masculina más potente de la Academia.

El sevillano ha regalado grandes actuaciones a lo largo de la edición, pero la que realmente levantó al público fue Uptown funk (Bruno Mars), en cuyo primer pase de micros los profesores pidieron un 'bis'.

En la final, interpretó And I'm telling you I'm not going (Jennifer Holiday). Su próximo objetivo, seguramente, sea ir a Eurovisión. Ha manifestado que quiere representar a España y sus compañeros le han señalado ya como el favorito para hacerlo.

Aunque la trayectoria de Famous ha sido brillante, alguna vez se le ha acusado de falta de emoción, especialmente cuando se trataba de una canción que no coincidía con su estilo. Sin embargo, es cierto que su trayectoria ha sido ascendente y en las últimas galas ha destacado de forma sobresaliente.

