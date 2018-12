'First Dates' recibe a cuatro generaciones de una misma familia para buscar pareja a la abuela Ecoteuve.es 19:24 - 19/12/2018 0 Comentarios

Hija, nieto y bisnieta pretendieron aconsejar a la abuela sobre su cita

Hecho insólito en First Dates. Carmen, una viuda de 80 años, fue al programa de Cuatro a buscar el amor, aunque no lo ha hecho hecho sola: sus hija, su nieto y su bisnieta, un total de cuatro generaciones de la misma familia, han querido ser testigos de su cita.

"He venido con mi familia porque me queda un mes y medio para cumplir los ochenta años y quería hacer algo especial", confesó Carmen, una mujer que, a pesar de su edad, se considera abierta para algunas cosas: "Soy moderna para salir y vestirme, pero la libertad sexual que hay ahora no la veo para mí".

Su nieto Roberto suscribió el carácter de su abuela: "Mi yaya es súper aventurera". También la bisnieta tiene sólo palabras buenas para su abuela: "Nos tomamos algo, me da consejos...".

"Tiene que ser un señor con educación, que le guste salir. Si le gustan las cartas, mejor", apostilló su hija. Y es que una de las grandes aficiones es el póker: "Yo entré a la sala de juegos de mi pueblo con treinta años, cuando ninguna mujer entraba, y menos en Andalucía".

El señor que pretendió conquistar a Carmen fue Jose, que causó una buena impresión en los familiares allí presentes.

