La confesión de Falete en 'Ven a cenar conmigo': "Tengo una minusvalía de nacimiento" Ecoteuve.es 19/12/2018 - 18:32 0 Comentarios

El artista contó que no puede coger peso debido a un problema en el parto

"Al tirarme, me sacaron la clavícula y me lesionaron", contó a sus invitados

Entre tanta oferta de cine, Ven a cenar conmigo despuntó en Cuatro este martes. En esta ocasión, fue Falete el anfitrión al recibir en su casoplón a sus compañeros de edición Colate, Gloria Camila y Bárbara Rey y ofrecer una cena compuesta por crema de marisco con carabineros, pollo al limón y cóctel de frutas con anís y canela.

Entre plato y plato, el artista fue desvelando algunas intimidades. Primero, la exvedette preguntó por la primera vez que supo que quería dedicarse al mundo de la música. "Al estar mi padre en Cantores de Híspalis, yo participé con seis años en un disco de villancicos y me entusiasmé. Ahí me enamoré de la música".

Más serio se puso después al desvelar el principal motivo por el que tiene no puede coger peso. "Tengo una parálisis en el brazo derecho. Mi madre tenía 15 años cuando se quedó embarazada de mí. Yo pesé casi 6 kilos cuando nací, el parto fue súper complicado, de muchísimo riesgo, y al tirarme, me sacaron la clavícula y me lesionaron", explicó.

"Lo importante de esto es que yo sé que le sirvo a mucha gente para que no tenga complejos ni limitaciones por eso me he traído la sopera y os he pedido que me acerquéis el plato", terminó.

PUBLICIDAD