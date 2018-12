Noemí Galera emociona con su discurso final en 'OT' pero evita mencionar a Itziar Castro: "No ha sido una edición fácil" Ecoteuve.es 18/12/2018 - 12:15 0 Comentarios

La directora de la Academia provoca lágrimas en sus palabras de agradecimiento

La catalana hace especial mención a los Javis: "Nos habéis dado la vida"

La responsable del talent pide disculpas a los concursantes: "Lo he hecho lo mejor que he podido"

Operación Triunfo 2018 celebró este lunes el último pase de micros de la edición en un ensayo cargado de emoción en el que Julia, Sabela, Famous, Alba y Natalia interpretaron en la escuela los temas con los que intentarán alzarse con la victoria en la gran final del concurso. Algunos de los profesores no pudieron aguantar las lágrimas, incluida Noemí Galera, que emocionó a todos con su discurso de agradecimiento.

Tras el pase, la directora de la Academia se puso en pie para dedicar unas palabras a las personas del equipo que han participado en esta segunda edición de su nueva etapa en TVE. "No ha sido una edición fácil. No estáis en una búrbuja, pero lo saben. Ha sido una edición complicada", empezó a decir dejando entrever a los concursantes las polémicas en las que se ha visto envuelto el programa.

Acto seguido, Galera comenzó a elogiar a todos los integrantes de su claustro de profesores: "Vicky se ha hecho cargo de la coreografía ella solita. Sabíamos que valía un potosí, pero ha hecho unas coreografías dignas de los MTV Awards", empezó diciendo de la salmantina, que el año pasado contó con la ayuda de Miryam Benedited. "Laura es un sol de persona, y la quiero siempre a mi lado. Mamen, te quiero mucho y lo sabes. Capde, si no te tuviésemos aquí... Me sabe mal que se haya hecho daño en la rodilla, porque nos hemos quedado sin bailes suyos", siguió diciendo emocionada.

"A Manu, que t'estimo, hemos sufrido mucho pero siempre estamos juntos", le dijo a su inseparable compañero. Sin embargo, el momento culmen llegó cuando Noemí Galera se dirigió a los Javis. "Quiero agradeceros especialmente que en un momento muy difícil de esta edición me dijerais que sí, nos habéis dado la vida, y era una decisión muy complicada. Gracias por la valentía", dijo entre lágrimas sin hacer mención alguna a Itziar Castro, a la que los cineastas sustituyeron en octubre tras su fulminante despido.

Noemí Galera pide perdón a los concursantes

Finalmente, Noemí Galera se dirigió a los finalistas: "Os pido disculpas si alguna vez me ha subido la leche en exceso, y si alguna de las broncas os han podido hacer daño porque ha sido sin querer. He intentado hacerlo lo mejor que he podido, pero todos somos humanos", comenzó afirmando.

La directora de la Academia les agradeció "los abrazos, las ganas y el querernos tanto". Galera aseguró que tenía la esperanza de que lo que se había iniciado en OT continuara fuera. "Me da igual quién gane. Para mí todos sois ganadores", concluyó.

