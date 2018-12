'OT' lleva a Amaia como invitada a la gran final y todos los fans se hacen la misma pregunta: "¿Y Rosalía qué?" Ecoteuve.es 18/12/2018 - 11:33 | 11:49 - 18/12/18 0 Comentarios

El nombre de la catalana fue un rumor de Twitter que el programa jamás confirmó

Pablo Alborán, Rozalén y David Otero, también actuarán durante la gala

Natalia, Julia, Famous, Alba y Sabela lucharán por alzarse con la victoria

Amaia, la ganadora de la última edición de OT, será la encargada este miércoles de dar el testigo al ganador/a de Operación Triunfo 2018. Son cinco candidatos –Alba Reche, Famous, Julia, Natalia y Sabela– y solo uno se convertirá en el ganador de la edición.

El talent show de La 1 presentado por Roberto Leal recibirá, además, a uno de los artistas de más éxito de nuestro país, Pablo Alborán; y a un dúo único: Rozalén y David Otero. De esta forma, se cae de la lista de invitados Rosalía, cuyo nombre ha estado en las quinielas de los fans del programa durante los últimos días. Sin embargo, todo se trataba de un rumor extendido en las redes que nunca se llegó a confirmar de manera oficial.

La mecánica de la gala

En la gran final, los finalistas defenderán en solitario una canción escogida por ellos. Al final de las cinco actuaciones, se cerrarán las líneas telefónicas, así como la oportunidad de votar a través de la app oficial del programa. Los dos concursantes que hayan recibido menos apoyo del público se convertirán en el cuarto y quinto clasificado y se volverán a abrir las líneas.

Los tres concursantes más votados por los espectadores se subirán de nuevo al escenario para interpretar el tema que cantaron en la 'Gala 0' el pasado 19 de septiembre. Después de las tres actuaciones se cerrará el periodo de votación y Roberto Leal nombrará al ganador de 'Operación Triunfo 2018', el programa de RTVE producido en colaboración con Gestmusic Endemol.

Los temas de la gran final

Con el tema 'The Edge Of Glory' de Lady Gaga, los cinco finalistas abrirán la gala final. Los cinco han escogido el tema que interpretarán. Alba cantará 'Creep' de Radiohead (v.Scott Bradlee's PJ); Famous, 'And I Am Telling You I'm Not Going' de Jennifer Hudson; Julia, 'Déjame ser' de Manuel Carrasco; Natalia, 'Never Enough' de Loren Allred, y Sabela, 'Tris Tras' de Marful.

Los tres concursantes que pasen a la segunda fase de votaciones se volverán a subir al escenario con la canción que cantaron en la gala de casting final. Alba interpretó 'Dangerous Woman' de Ariana Grande; Famous, 'Faith' de Stevie Wonder; Julia, 'Vuelves' de Rozalén; Natalia, 'Crazy' de Gnarls Barkley, y Sabela, 'Bachata Rosa' de Juan Luis Guerra.

Amaia, Pablo Alborán, Rozalén y David Otero, invitados

Pablo Alborán regresa a 'OT 2018' para presentar su nuevo single 'Tu refugio'. El artista español acaba de ser nominado al Grammy al mejor álbum pop latino con 'Prometo', que acaba de reeditar y ya ha alcanzado el quíntuple Disco de Platino. Alborán cerrará el año en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 21 de diciembre con todas las entradas agotadas. La gira continuará en 2019 en España, Europa y América.

Vuelve la ganadora de la edición anterior, Amaia, que este lunes publicó Un nuevo lugar, el preludio de lo que será su nuevo álbum. A sus 19 años Amaia ha sido representante de España en el Festival de Eurovisión y ha participado en uno de los mayores festivales de nuestro país, el Primavera Sound, donde actuó en su pasada edición junto a The Free Fall Band. Amaia tiene un single, Perdona (Ahora sí que sí), junto a Carolina Durante y acaba de lanzar el segundo en solitario Un nuevo lugar, un tema con mucha magia y emoción, sin fuegos artificiales.

Rozalén, cantautora y compositora, es una de las principales voces del panorama musical español. Con tres álbumes de estudio, acaba de publicar un libro en el que plasma sus vivencias y reflexiones, 'Cerrando puntos suspensivos'. Una recopilación de reflexiones acerca de los momentos y situaciones más importantes de los últimos años de la artista. Este libro también se incluye en una edición especial de los discos que han formado parte de su carrera, un DVD en directo y un CD con los dúos más emblemáticos, entre los que se encuentra 'Baile'.

David Otero, cantante, guitarrista, productor y compositor, fue uno de los dos principales miembros (compositor y guitarrista) de una de las bandas españolas de pop más relevantes del siglo XXI: 'El Canto del Loco'. En solitario tiene cuatro álbumes de estudio publicados y suma en total +26M de escuchas en Spotify. '1980' es su último trabajo, producido por Tato Latorre (Efecto Pasillo, Maldita Nerea, Antonio Orozco, Funambulista) y el propio David Otero. El disco está nominado a 'Mejor álbum del año' en Los 40 Music Awards. Su primer single fue 'Jardín de flores', después la bailable 'Gira' y ahora lanza nuevo single Baile con la colaboración de Rozalén.

Juntos interpretarán 'Baile', una canción sensitiva en la que captan a la armonía y la belleza de lo que significa un baile perfecto. Así, con los ojos cerrados estos dos artistas se lanzan a bailar en braille. Este tándem queda completado por Ismael Guijarro (productor de Rozalén), quien también formó parte de la producción e interpretación de la canción.

