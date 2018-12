Raquel Bollo, fría en 'Sálvame' tras la muerte de Chiquetete: "Mi único dolor es el de mis hijos" Ecoteuve.es 17/12/2018 - 20:25 0 Comentarios

La tertuliana agradeció a la familia de su exmarido que dieran sitio a su hijo Manuel

Raquel Bollo ha reaparecido este lunes en Sálvame tras la muerte este domingo de Chiquetete, cantante del que fue su segunda esposa. La colaboradora de Telecinco habló por primera vez ante las cámaras de su cadena sobre lo sucedida y confesó abiertamente que ella no tiene ningún tipo de sentimiento.

La tertuliana tiene dos hijos de su relación con Chiquetete, Manuel y Alma, de los cuales solo el primero acudió al funeral de su padre: "Mi único dolor es el que tengan mis hijos. Yo no tengo ningún sentimiento, como mis circunstancias de separación no fueron normales... Yo respeto el dolor de sus familiares, los que han estado con él, el sentimiento de mis hijos, a quienes entiendo y respeto y que mi papel como madre es estar apoyándolos y, sobre todo, el de los artistas, que lo valoren como artista", empezó declarando.

Raquel Bollo quiso dar un reconocimiento a la familia de Chiquetete por el gesto que tuvieron con Manuel: "Solo me sale darles las gracias a sus 3 hijos mayores por darle el sitio en el funeral, el sitio que él no le supo dar a mi hijo. Y agradecer a Kiko Rivera por no dejarle ni un solo minuto desde que se enteró", declaró la colaboradora, que vivió una tormentosa relación con el fallecido.

Bollo y Chiquetete se separaron en 2003 después de que la andaluza denunciara haber sufrido malos tratos por su parte. La tertuliana llegó a ganar los tres juicios que se celebraron por delitos de agresión, amenazas y manutención. El cantante la denunció por calumnias, pero las pruebas aportadas en el juicio determinaron que sus agresiones fueron ciertas y Bollo terminó ganando el juicio definitivo.

