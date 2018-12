Alba Reche denuncia que llevan un mes sin atención psicológica en 'OT' y Tinet Rubira se defiende: "Es una queja infundada" Ecoteuve.es 17/12/2018 - 11:33 | 11:36 - 17/12/18 0 Comentarios

El talent musical de TVE vive su enésima polémica a tres días de la final

OT ha vivido su enésima polémica a falta de tres días para su gran final en La 1. Todo se desencadenó este domingo, cuando Alba Reche comentó con Julia que llevaban un mes sin ver a la psicóloga del programa.

"Nuestra salud y nuestra salud mental llevan cuatro semanas sin ser atendidas. Muy bien", dijo la concursante cuando su compañera le confirmó que ese día tampoco tendrían la visita de Pau (el médico) ni de Sara (la psicóloga).

A esta denuncia se le suma otra que hizo Julia lamentando no haber sido atendida a tiempo de los hongos. "He estado dos semanas teniendo hongos, sin saber que eran hongos porque nadie me vio el pie", dijo antes de asegurar que tampoco sabía si se le habían idi porque no hay "un médico que me lo mire.

Alba: "No hay Pau ni Sara?"

Julia dice que no con la cabeza

Alba: "Qué fuerte."

Julia: "Me parece mal."

Alba: "Me parece fatal. Nuestra salud y nuestra salud mental llevan cuatro semanas sin ser atendidas."

Aquí Julia habla de que estuvo dos semanas con hongos sin saberlo, y que ahora no sabe cómo está porque no hay un médico que la mire.

Tinet Rubira asegura que la de Alba es una "queja infundada"

Después de que saltara la noticia con la denuncia de Alba, Tinet Rubira se vio obligado a dar explicaciones tras recibir una oleada de críticas por parte de los fans del programa. El director de Gestmusic desmintió las palabras de la concursante afirmando que los alumnos de la Academia "son las personas más vigiladas (24 horas) y cuidadas (por el equipo) del planeta".

"Esto ya me parece el colmo. Que lo diga ella y que los medios hagan de esta queja infundada una noticia", aseguró poniendo en cuestión las palabras de la ilicitana. "Ya lo echaran en falta cuando salgan", advirtió antes de que Noemí Galera también saliera a tratar de aclarar la situación.

"Llamamos al médico casi a diario para consultarle cualquier cosa. Está en plató todos los miércoles. La psicóloga estuvo enferma la semana pasada y se les dio la opción de hacer la consulta telefónicamente. Dijeron que no. Pueden hablar con ella cuando quieran", afirmó contradiciendo a la concursante y asegurando que todos los concursantes, con sus respectivas dolencias, están perfectamente atendidos. "A veces lo que quieren es bajar y estar sin micros y la excusa es visitarse con el médico o la psico", señaló la directora de la Academia antes de hacer una petición final.

"Quedan 3 días de edición. Os pido por favor que los disfrutéis y dejéis que los disfrutemos. Que votéis a vuestro/a favorito/a y que os pongáis también en nuestro lugar. 3 meses recibiendo y leyendo según qué cosas acaban con la paciencia de cualquiera. Gracias. ¡Viva OT!", sentenció Galera.

