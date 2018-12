Aurah se enfrenta "de malas maneras" a la madre de Suso en 'GH VIP': "Él no te lo va a perdonar" Ecoteuve.es 17/12/2018 - 11:01 0 Comentarios

La canaria explota contra Merche y los colaboradores le afean sus gestos

Apenas quedan cuatro días para la gran final de GH VIP y la tensión dentro y fuera de la casa del reality sigue por las nubes. Este domingo, durante el debate presentado por Sandra Barneda, una discusión entre Aurah Ruiz y la madre de Suso (Merche) fue elevando el tono hasta el punto que todos los colaboradores tuvieron que salir a frenar a la canaria.

Marta López fue la primera en afear a la ex concursante que se pusiera de pie a gritarle en medio del plató: "Cuando salga Suso yo no sé si esto te lo va a perdonar", le decía mientras Aurah negaba lo sucedido. Fue entonces cuando Merche confirmó a Sandra Barneda que en medio de la discusión con los tertulianos, Aurah se giró hacia ella de "malas maneras" para decirle que si Suso está en la casa es por que ella "lo ha parado mucho".

"¿Eso es atacarla?", decía sorprendida la grancanaria, mientras que Merche le decía que esa no era la manera de hablar con ella. "Tu problema son las formas, tu forma de dirigirte a mí no es la correcta. Estabas súper alterada y yo me he quedado parada porque no sé que había hecho", le decía la madre de su novio mientras que Aurah le decía enfadada que estaba sacando las cosas de contexto.

Aurah, que ni se miraba a la cara con Merche, explicaba que realmente con quien estaba discutiendo era con Marta López. "No te he insultado ni te he dicho nada. No sé por qué estás haciendo esto", le decía la ex concursante mientras que Marta entraba a defenderla. "La que te lo ha soltado he sido yo porque es la segunda vez que te veo tratarla así y me estaba poniendo muy nerviosa". Sandra Barneda intentó calmar las aguas haciéndoles ver que no le va a gustar nada ver cómo están las cosas "entre las dos personas que más quiere".

