Marta Sánchez orgullosa de su versión del himno de España en 'Viva la vida'

Marta Sánchez ha visitado el programa de Emma García Viva la vida para presentar junto con Carlos Baute la nueva colaboración en la canción Te sigo pensando. La cantante ha aprovechado esta visita para dejar claro que se siente orgullosa de la versión que hizo para el himno de la bandera española.

La cantante y Carlos Baute han sacado este single con motivo del décimo aniversario de Colgando en tus manos. Los dos cantantes tienen buena sintonía, a pesar de que Baute en su visita a El hormiguero metió la pata con la edad de Marta.

En esta visita Emma García no ha querido desaprovechar la oportunidad, y preguntar a Sánchez por su versión del himno de España. "No me voy a olvidar ni quiero olvidarme jamás. Es una de las cosas de las que más orgullosa estoy de toda mi carrera: haber hecho el himno. Y lo voy a estar siempre", explicó Marta.

La cantante asegura que es una de las acciones en su carrera que mas satisfacción le ha dado porque la gente le para en la calle para agradecerla. "Eso es más que cualquier número uno en los hits", aseguró la cantante.

Para ella no fue doloroso recibir duras críticas porque se siente orgullosa de su aportación. Y además, añade que hizo la versión desde el sentimiento y no del oportunismo cuando las cosas se "estallaron políticamente" como afirmó la cantante.

