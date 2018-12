Jorge Javier a Mónica Hoyos en 'Sálvame Deluxe': "En televisión tienes un punto que no conecta y ese es tu problema" Ecoteuve.es 16/12/2018 - 11:05 3 Comentarios

La actriz se ha sentado en 'Sálvame Deluxe' para defender su paso por el concurso

Mónica Hoyos, la exconcursante de GH VIP y de Carlos Lozano se ha sentado en Sálvame Deluxe para aclarar su paso por el reality, y también contar la verdad sobre Carlos Lozano y Miriam Saavedra.

Ha llegado el momento de Mónica Hoyos para sentarse en el Deluxe. La actriz ha cargado contra todos sin pelos en la lengua. Hoyos ha asegurado que cuando vino Carlos Lozano a la casa, pactó con Miriam Saavedra humillar a la actriz.

Lejos de querer irse de televisión como afirmó unos días atrás su amigo Rafa Mora, Mónica, ha demostrado todo lo contrario. No ha desaprovechado la oportunidad para arremeter contra Miriam cuando dejó entrever que Saavedra quería estar con ella en la cama. "Mónica estás siendo muy tramposa, eh", le reprochó el presentador del programa porque no dejaba claro su declaración.

Jorge Javier ha mostrado su desacuerdo con respecto al personaje que rodea a la actriz. "Tú no entiendes cuál es tu problema", afirmó Javier. Pese a que Hoyos no entendía lo que le decía el presentador, Jorge Javier insistió "en plató y en televisión tienes un punto que no conecta y ese es tu problema. Tu personaje no conecta".

