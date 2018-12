Suso perdona el comportamiento de Asraf delante de las cámaras del 24 horas de 'GH VIP' Ecoteuve.es 15/12/2018 - 13:12 2 Comentarios

El concursante del reality ha decidido dar un paso al frente y pedir perdón al modelo por el comportamiento que tuvo con él durante la semifinal del programa

El reality de GH VIP está llegando a su final y todos los concursantes en este tramo están saldando sus cuentas entre ellos por lo que ha pasado durante el concurso. Y así lo ha hecho Suso delante de las cámaras del 24 horas.

El concursante del reality ha decidido dar un paso al frente y pedir perdón a Asraf por el comportamiento que tuvo con el durante la semifinal del programa. Suso se enfrentó a las palabras que dijo Asraf hacia novia y concursante, Aurah.

Al exconcursante de Supervivientes no le gustaron las palabras que el Míster Universo lanzó hacia su novia. "Si tú tienes novia y me cae como el culo, yo si de verdad te quiero, me la como con patatas al menos públicamente", le recriminaba Suso sobre lo que decía Asraf en el confesionario sobre Aurah. Parecía que este episodio iba a ser el detonante para poner fin a la amistad que han forjado dentro del programa.

Pero Suso ha sorprendido admitiendo que le echa de menos y mirando a las cámaras del 24 horas ha dirigido un mensaje a Asraf: " "Bueno chicos, el eslogan de mi campaña es: 'En el perdón está la libertad' y hoy me he levantado jodido y por eso, si Asraf está en el 24 horas, le quiero decir que por mi parte todo está perdonado. Que le deseo lo mejor. Que se te echa de menos, se nota ausencia y que por mi parte no hay rencor. Sólo que en el momento pues me sentó muy mal y por eso tuve esa frivolidad a la hora de despedirme. Yo soy un tío de palabra y si te digo que está bien todo, por mi parte guay, ok?", reflexionó a las cámaras Suso.

