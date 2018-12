Niña Pastori en 'Mi casa es la vuestra': "No estaba acostumbrada a tener dinero, ni a pagar" Ecoteuve.es 15/12/2018 - 11:33 0 Comentarios

La cantante se sinceró con Osborne contándole todo tipo de anécdotas durante su etapa musical

La cantante más risueña del panorama musical español, Niña Pastori, ha sido la invitada del programa Mi casa es la tuya para contar su carrera musical y sus experiencias personales. Una de las experiencias fue cuando se iba a ir sin pagar de un restaurante en Madrid: "No estaba acostumbrada a tener dinero, ni a pagar", dijo la cantante.

No solo ha estado presente la cantante, sino también gran parte de su familia. Pastori junto con Osborne ha hecho un repaso por su carrera musical desde pequeña hasta la actualidad. La cantante se sinceró con Bertín contándole todo tipo de anécdotas durante su etapa musical

Su talento dejó con la boca abierta a su familia que no dudaron en presentarla a un concurso de talentos el cual ganó. "Yo era muy chica. Empecé a cantar desde que era muy pequeña, por lo que no tuve oportunidad de ser otra cosa", comentó Pastori.

Con la visita de la cantante al programa uno de los protagonistas indiscutibles iba a ser la música. Y tanto fue así que la madre de la cantante se animó bailando al ritmo de las palmas. "Tengo muchas cosas de mi madre, en la afición por el arte. Pero también mucho de mi padre, y cada vez me noto más", confeso a Bertín Osborne.

Pero no todo iba a ser hablar sobre arte, también sobre cómo fueron los inicios en el mundo de la música. "Cuando grabé el primer disco, acababa de salir de mi casa por primera vez. Una niña no estaba acostumbrada a estar sola. Le engañaba a mi madre. Le llamaba desde el hotel, y ella se preocupaba de que no estuviera sola, pero le decía que no, que estaba con los bailarines", recordó Pastori.

No fue la única anécdota que contó Niña Pastori, cuando se mudó a Madrid su vida dio un giro radical. No estaba acostumbrada a ir sola a los restaurante, ya que iba siempre con sus padres. Y en la capital se vio en una situación que no era conocida para ella: "Recuerdo en Madrid, pedirme un menú, comer, terminar de comer, levantarme e irme", explicó Pastori arrancando las carcajadas de Osborne. Fue uno de los momentos en los que pasó más vergüenza porque el camarero le llamó la atención al ver la escena.

