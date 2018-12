Reparto de temas de la final de 'OT 2018': las canciones que defenderán para luchar por la victoria Ecoteuve.es 13/12/2018 - 16:34 0 Comentarios

Los concursantes finalistas abrirán la noche con el tema 'The edge of glory', de Lady Gaga

Los cinco finalistas de OT 2018 ya han elegido los temas que defenderán en la gala final del programa el próximo miércoles 19 de diciembre. Tres de ellos, los más votados, volverán a cantar la canción que interpretaron en la gala 0, aunque todos deberán prepararse ese tema igualmente. La canción grupal para la última gala será 'The edge of glory', de Lady Gaga.

Listado de las canciones que cantarán los finalistas:

Canción grupal: 'The edge of glory', Lady Gaga.

Natalia: 'Never enought', Loren Allred (The Greatest Showman).

Famous: 'And I am telling you I'm not going', de Jennifer Hudson.

Alba: 'Creep', de Radiohead (v. Scott Bradlee's PJ).

Sabela: 'Tris tras', de Marful.

Julia: Déjame ser', Manuel Carrasco.

?Canciones de la gala 0:

Natalia: "Crazy", Gnarls Barkley

Famous: "Faith", de Stevie Wonder

Alba: "Dangerous woman", de Ariana Grande

Sabela: "Bachata rosa", de Juan Luis Guerra

Julia: "Vuelves", Rozalén

Los tres concursantes más votados, pasarán a la segunda ronda de la final y volverán a interpretar la canción que cada uno de ellos cantó en la gala 0:

Natalia: 'Crazy', Gnarls Barkley

Famous: 'Faith', de Stevie Wonder

Alba: 'Dangerous woman', de Ariana Grande

Sabela: 'Bachata rosa', de Juan Luis Guerra

Julia: 'Vuelves', Rozalén

