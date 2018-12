Pablo Iglesias pide perdón a Mariló Montero: "Siento muchísima vergüenza, fue una broma machista imperdonable" 13/12/2018 - 15:43 0 Comentarios

El líder de Podemos se arrepiente de sus palabras a otros compañeros del partido

Pablo Iglesias ha comparecido este jueves 13 de diciembre en el Senado en la comisión sobre financiación de partidos. El secretario general de Podemos negó que el Gobierno de Venezuela o cualquier otra entidad extranjera haya inyectado "directa o indirectamente" dinero a su formación.

Además, el político ha hecho autocrítica y se ha retractado de varias declaraciones que hizo en el pasado. "No comparto algunas de las cosas que dije en el pasado", atestiguó. "La situación política y económica en Venezuela es nefasta". El líder de Podemos añadió que "rectificar en política está bien" y reconoció que "hay cosas en las que me equivoqué". "Lo que dije hace unos años no se corresponde con lo que pienso ahora", remató.

Además, y al hilo de que Aznar le había recomendado no mencionar mensajes de whatsapp como el del portavoz del PP en el Senado, sobre la renovación del CGPJ, puesto que él tampoco saldría bien parado de los suyos, Iglesias sacó a colación el mensaje privado de Telegram en 2014 en el que decía que a la periodista Mariló Montero él "la azotaría hasta que sangrase".

"Siento muchísima vergüenza de haber hecho una broma machista imperdonable", manifestó. "A veces lo único que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: 'Esto lo hice mal".

Mariló Montero denunció a Iglesias por sus palabras

En julio de 2016, Mariló Montero denunció a Pablo Iglesias en el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por las conversaciones en Telegram con compañeros de Podemos filtradas por un medio de comunicación en las que el político aseguraba que "la azotaría hasta que sangrase".

En la argumentación de Mariló Montero en su denuncia señalaba que "aunque él mismo se califica con sus propias palabras me veo ante la responsabilidad de expandir mi opinión, a nivel social, para que ninguna mujer tolere semejantes aberraciones ya que, éstos días, ha habido un clamoroso silencio sobre tan grave agresión verbal".

Con la denuncia, Mariló Montero pedía ser respetada "física, moral, profesional y verbalmente", y así mismo advertía a la sociedad de que hay entre los representantes políticos "a un hombre no capacitado, no apto, para ocupar el cargo que se le he ha otorgado en las urnas".

Asimismo, la periodista ha apuntado que "él mismo se ha definido" y, a su juicio, debería dimitir "de inmediato de su cargo". "A Pablo Iglesias se le debería prohibir el acceso a cualquier representación pública, ya que ninguna mujer en éste país puede sentirse protegida por un político que se ha autodenominado como 'perverso' y 'psicópata'".

