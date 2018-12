Cepeda desvela el motivo "especial" por el que versionó a Aitana: "Entiendo las sospechas" Ecoteuve.es 11:00 - 13/12/2018 0 Comentarios

El gallego cuenta por qué decidió hacer un cover del 'Vas a quedarte' de la catalana

El plató de Lo siguiente recibió este miércoles a Cepeda como invitado, que comentó con Raquel Sánchez Silva sus polémicas más sonadas de las últimas semanas. El ex concursante de OT 2017 ofreció explicaciones sobre el vídeo que subió cantando Vas a quedarte, el nuevo single de Aitana: "Entiendo que alguien sospeche, pero no valoro las cosas que subo".

La pregunta de la presentadora del access de La 1 era casi obligada: "¿Por qué subiste una cover de Vas a quedarte?". "Quería promocionar de una forma especial a Aitana, como he hecho con el resto de mis compañeros", contestó Luis Cepeda, que confesó que entendía el revuelo generado por la versión de la canción de su ex pareja: "No valoro las cosas que subo, me pareció bonito hacerle una segunda voz al tema y subirlo".

No es la primera vez que el cantante promociona de forma polémica a sus compañeros. Cepeda imitó la provocativa portada del single de Ricky Merino con una foto en la que aparecía ligero de ropa y rodeado de muñecas hinchables: "Las inflé yo mismo".

Hubo tiempo también para una conexión con el plató de OT, desde el que Noemí Galera se pronunció sobre el famoso vídeo: "Es un acto de amor y amistad", explicó la directora de la Academia, que afirma "a veces mataría" a Cepeda.

PUBLICIDAD