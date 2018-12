Zahara, jurado de TVE para Eurovisión: "Me parece mal que el público sólo escuche un minuto de cada canción" Adrián Ruiz 16:06 - 12/12/2018 | 16:50 - 12/12/18 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la cantante por la polémica selección de temas

"Desde casa parece fácil encontrar temas para todos los concursantes, pero no lo es"

"No hay canciones muy buenas, el nivel es justo", asegura la artista

Cuando parecía que Operación Triunfo 2018 iba a vivir en paz sus últimas semanas en TVE, una nueva polémica ha colocado al programa en el centro de todas las críticas. Noemí Galera y Manu Guix entregaron este martes los temas de Eurovisión en un reparto descompensado que dejó Miki con tres canciones candidatas y a Alfonso, África y Dave sin opciones de representar a España en el festival.

Enseguida, los fans del formato pusieron el grito en el cielo por excluir a tres concursantes cuando se suponía que todos iban a tener opciones de poner rumbo a Israel en la próxima edición del certamen. "Y yo pensaba que todos juntos íbamos a construir la ciudad", aseguró irónico Damion en una queja a la que se sumaban también otros concursantes. "No me salen las cuentas", decía por su parte Noelia.

Horas después de desatarse la polémica, ECOTEUVE.ES ha hablado con la cantante Zahara, integrante del comité de valoración de TVE en el proceso de selección de canciones para Eurovisión. La artista ha dado su opinión sobre el desigual reparto de temas y explica el (confuso) procedimiento para elegir las canciones entre las 953 que recibió la cadena pública.

"Desde el salón de casa yo sé que parece fácil, pero es muy difícil encontrar canciones que se ajusten a todos los concursantes", empieza diciendo Zahara. "A lo mejor Miki tiene más porque los autores pensaron en más canciones para él. Quizá esto es algo que no se puede controlar desde el programa. Y si de todas las que se han enviado, no hay ninguna que encaje en el perfil de uno u otro...", añadió entendiendo la decisión tomada por los profesores de la Academia.

En cualquier caso, Zahara asegura que entiende "la decepción" de los fans, ya que "sienten el programa como propio". "Pero las normas son las que son y la gente tendrá que aguantarse con eso", afirma la cantante, que cree que se hubiera generado una polémica igual si se le hubiese dado un tema a África, Dave o Alfonso que no encajara con su estilo musical.

Zahara explica su función en el proceso

Ante tanta confusión, Zahara explica qué labor desarrolló en el proceso: "Yo hice selección de una parte de las canciones que había. No sé ni siquiera si las que yo escuché ya habían sido seleccionadas. Me pasaron unas canciones para que las ordenara en función de mis favoritas, pero sin más. No sé cuántas canciones más había, si esa selección formaba parte de otra previa... No lo sé. Tampoco sabía quiénes eran sus autores, algo que prefería. Yo las valoré en función de mi criterio".

Además, deja claro que ella solo votó por las canciones y que la asignación de las elegidas a los concursantes corrió a cargo de OT: "El programa los vinculaba. Yo escuchaba algunas canciones y pensaba que le pegaba más a un concursante que a otro. Por lo que había visto de ellos me cuadraban ciertas cosas, pero la asignación la hacían dentro de la Academia porque son los que mejor conocen a los chicos", declara.

Zahara, en contra de que sólo se escuche un minuto

Con lo que sí se moja Zahara es con la decisión de TVE de que los espectadores juzguen las canciones escuchando tan solo un minuto de las mismas. "Eso sí que creo que no es justo", dice. "Me parece mal que solo se publique un minuto. ¿Cómo vas a juzgar una canción escuchando sólo un minuto?", se pregunta.

Por otro lado, Zahara desconoce si ella formará parte también del jurado que elegirá los 7 temas que acompañarán a los 3 más votados por el público en la gala que TVE emitirá en enero y de la que saldrá el representante y la canción de España en Eurovisión. "Que yo sepa no, a día de hoy nadie me ha dicho nada".

"No hay canciones muy buenas, el nivel era justo"

Zahara ha insistido en una idea que ya compartiómientras escuchaba las canciones enviadas a TVE: "No hay canciones muy buenas. El nivel era muy justo, ¿eh? Yo las oí y me hubiera gustado encontrarme más variedad y más calidad. Las canciones no eran solo parecidas entre ellas, sino que todas me parecían que ya las había escuchado antes. No había ninguna que dijera '¡Guau!", asegura la jienense.

¿Qué ocurrió con la canción que envió en OT 2017?

Zahara ha confirmado que, al contrario de lo que sucedió el año pasado, esta vez no pudo enviar ninguna canción, ya que "no tenía tiempo y no conocía tanto a los concursantes como para componer pensando en ellos". La cantante explica que la que propuso en OT 2017 era un tema que tenía ya en cartera.

"El año pasado la que envié no la llegué a componer para el programa. Me apetecía tanto participar que mandé una canción que está en el disco, que es Bandera Blanca. Pensé: Al menos participo para intentarlo", recuerda desvelando que la mandó al programa pensando en que la podría cantar Aitana.

"Quería componerle a Amaia, pero no tuve tiempo. Mi sueño, si hubiese podido, hubiera sido ese", cuenta Zahara, que confirma que tampoco ha compuesto ninguna canción para el primer disco que lanzará la ganadora del talent. "Creo que está componiendo ella. Hablo con ella a veces, pero creo que aquí es bueno que ella siga su camino. Le aconsejo en lo que necesite, pero no estoy participando directamente en el álbum", afirma.

PUBLICIDAD