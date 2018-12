Ana Guerra visita la academia de 'OT 2018': "Rechacé 20 canciones hasta que llegó 'Ni la hora" Ecoteuve.es 15:50 - 12/12/2018 0 Comentarios

La canaria ha querido disipar dudas sobre el rumbo de su carrera discográfica

"Cuando salgáis buscad un abogado y un asesor", ha recomendado la canaria

Ana Guerra ha vuelto "a casa por Navidad", como ha dicho en su visita a los concursantes de OT 2018 en la Academia. En su regreso, la tinerfeña ha querido acallar las críticas de aquellos que dicen que no es dueña de su carrera: "Hasta que llegó Ni la hora, dije que no a más de veinte canciones que no quería cantar".

"Yo no hago nada que no quiera. Tengo voz y voto en la compañía. Hasta que llegó Ni la hora, dije que no a más de veinte canciones que no quería cantar". Así de rotunda ha sido Ana Guerra, que ha aconsejado a los concursantes que utilicen el OT como altavoz: "Lo malo es una canción comercial ligada a una letra reivindicativa. Bajito habla del amor libre".

"Al salir, buscad un abogado y un asesor", ha continuado diciendo la quinta finalista de OT 2017, que ha asegurado a los chicos de esta edición que es "muy heavy" lo que ocurre fuera en comparación con lo que se vive dentro del concurso.

Al final de su visita, la canaria ha presentado un nuevo tema de su disco, que, entre otros, ha sido escuchado por Manu Guix. Ha sido el director musical de OT quien ha acompañado a Ana Guerra al piano para cantar Despierta: "La compuse en este piano. No es la mejor del mundo, pero es mía", ha comentado la ex concursante del talent de La 1.

PUBLICIDAD