La canción 'póstuma' de Almaia: Alfred incluye en su disco un "romántico" tema en catalán junto a Amaia

El catalán y la navarra sorprenden a sus fans con una colaboración tras su ruptura

Quedan sólo cuatro días para que vea la luz 1016, el álbum debut de Alfred García. El ex concursante de OT 2017 ha desvelado que cuatro de las dieciséis canciones serán colaboraciones y, aunque hay grandes nombres entre ellas, ha llamado la atención el de Amaia, que cantará con él el tema en catalán Et vull veure (Te quiero ver).

"Amaia tenía que estar en este disco. Esta es una canción que le compuse a ella para el día de su cumpleaños y me parecía muy romántico que la cantara conmigo. Ese regalo es de los dos. Es un bonito recuerdo que define una etapa de mi vida", explica el ex cantante en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Esta colaboración ha causado una gran sorpresa para sus fans, ya que hace unas semanas todos ellos eran testigos de su dramática ruptura. Amaia y Alfred fueron pillados discutiendo entre lágrimas en plena calle en una conversación con la que ponían punto y final a varios meses de noviazgo. Este tema 'póstumo' no solo es un regalo para ellos, sino para los espectadores que vivieron con ellos su amor ante las cámaras del talent de TVE.

Además de la de Amaia, las otras tres colaboraciones serán las de Pavvla (Wonder), Santi Balmes, de Love of Lesbian (Let me go), y Carlos Sadness (No cuentes conmigo). Alfred se encuentra en plena promoción de su primer single, De la Tierra hasta Marte, que pudo presentar el pasado miércoles en la gala 11 de OT 2018. Además, visitó la Academia que fue su casa durante tres meses.

