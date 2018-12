Lara Álvarez niega su dardo a Pedroche por sus transparencias en las Campanadas: "Aunque no vista como ella, la respeto" Ecoteuve.es 11/12/2018 - 17:33 | 17:38 - 11/12/18 0 Comentarios

"Ser sexy es una actitud, no una transparencia", dijo la presentadora de Telecinco

Lara Álvarez y Cristina Pedroche volverán a ser rivales la noche de Fin de Año, ya que la primera dará las Campanadas para Telecinco junto a Jesús Calleja y la segunda las volverá a dar con Chicote para los espectadores de Antena 3. Y, como cada año, las gran incógnita que envuelve a esta cita tan especial es el atuendo que vestirán.

Este lunes, la presentadora de Mediaset pedía a sus seguidores de Instagram que le enviaran preguntas con las dudas que tuvieran sobre el vestido que lucirá en esa noche tan especial. Lara Álvarez respondió a una de las cuestiones más repetidas en su 'consultorio: "¿Llevará transparencias en Nochevieja?". "Ser sexy es una actitud, no una transparencia", afirmó la asturiana en lo que muchos interpretaron como un claro dardo a Cristina Pedroche.

Este martes, Álvarez se ha hecho eco del revuelo generado y ha mostrado su indignación en redes sociales por las interpretaciones que se hicieron de sus palabras. "Me he puesto a leer titulares y he pensado 'no me lo puedo creer", ha empezado diciendo.

"Cada año es lo mismo, no sé si sabéis que este año me toca dar las Campanadas con Jesús Calleja y me toca compartir ese privilegio con Cristina Pedroche y con Anne Igartiburu en diferentes cadenas. Una cosa, por si no ha quedado clara, que yo no piense o vista igual que mis compañeras no significa que no tenga un respeto absoluto por ellas y que no valore la libertad de elección de cada una", ha declarado en sus stories de Instagram. Finalmente ha asegurado que "se va a desayunar", que es "mucho más interesante que este rollo".

