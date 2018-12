El enfado de Alfonso, África y Dave por ser excluidos de Eurovisión: "No hay festival para 3 de los 16 triunfitos" Ecoteuve.es 17:40 - 11/12/2018 0 Comentarios

Los ex concursante del talent de La 1 han mostrado su malestar en las redes

La dirección de OT 2018 ha dado a conocer a sus concursantes los temas candidatos a representar a España en Eurovisión 2019. Este reparto ha sido muy criticado en las redes sociales, incluso por parte de los menos favorecidos en el mismo, los primeros expulsados del talent musical de La 1, ya que África, Alfonso y Dave se han quedado fuera de la carrera.

"Bueno, qué se hace, al parecer no hay Gala Eurovisión para 3 de los 16 triunfitos". Estas palabras pertenecen al primer expulsado de esta edición de OT, Alfonso, que ha cargado en Twitter contra el programa. A los pocos minutos, Tinet Rubira ha aclarado la situación al venezolano: "A la Gala de Eurovisión solo entrarán 10 temas. 7 quedarán descartados".

Alfonso no ha sido el único en expresar públicamente su descontento con la dinámica de preselección de temas. Damion ha hecho referencia a la letra de Somos, el himno de OT 2018: "Y yo pensaba que todos juntos íbamos a construir la ciudad". África, otra de las grandes perjudicadas, ha optado por tuitear un GIF, mientras que Dave, el tercer concursante que no tendrá opción de ir a Eurovisión, ha colgado una serie de comentarios irónicos y luego ha explicado: "Ya fuera de bromas carnavalescas, gracias por lo mensajes de apoyo, pero es así y no se puede cambiar. ¡¡Así que a seguir y nos vemos muy prontico!!"

No sólo los concursantes que han quedado fuera del reparto forman parte del descontento general. Las redes sociales han cargado contra los responsables del concurso por diseñar una preselección poco equitativa. Mientras que Miki tendrá la oportunidad de defender tres temas, Carlos Right optará a entrar en la selección final con dos canciones. Tres de las posibles finalistas (Alba, Julia y Sabela) sólo podrán hacerlo con una.

¿Quieren ir los concursantes a Eurovisión?

A pesar del descontento con este reparto poco equitativo, no parece ser ningún secreto que este año la motivación de los concursantes para representar a España en Tel Aviv (Israel) el próximo mes de mayo era menor que la del año anterior.

En su entrevista para ECOTEUVE.es, la sexta eliminada del talent musical, Noelia, confesó que a nadie en la Academia le hacía ilusión ir a Eurovisión, exceptuando a Famous: "No. A nadie le hace ilusión. Desde que Famous dijo que quería ir, todos se agarraron a él para que fuera".

