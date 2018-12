TVE y Gestmusic rechazan las canciones de Cepeda y Ruth Lorenzo para Eurovisión Ecoteuve.es 16:53 - 11/12/2018 0 Comentarios

'OT' reparte los temas elegidos pero mantiene en secreto a sus compositores

Una vez comunicadas a los concursantes de OT 2018 las canciones que tratarán de llevar a Eurovisión 2019, las reacciones de los compositores en las redes sociales no se han hecho esperar. Cepeda o Ruth Lorenzo han desvelado en Twitter que sus canciones no están entre las 17 seleccionadas.

No puedo más (Famous), Nadie se salva (Miki y Natalia) o Qué será luego (Alba) son los títulos de algunas de las canciones que podrían representar a España en Tel Aviv el próximo mes de mayo, pero ninguna de ellas, junto a las restantes, son composiciones de Cepeda o Ruth Lorenzo, como se especulaba en Twitter.

Así lo han explicado ambos artistas en esta red social. Cepeda ha pedido perdón a sus seguidores por si se habían hecho ilusiones: "¡Hola, bonitos! Siento decirlo pero la canción que presentamos no ha pasado. Perdón por las ilusiones". En respuesta al tweet del ex concursante de OT 2017, Ruth Lorenzo ha publicado un GIF con un texto: "Same here" ("Lo mismo por aquí").

A pesar de algunas apuestas de los tuiteros (es probable que una de las canciones de Miki haya sido compuesta por el grupo La Pegatina), el público no conocerá los nombres de los compositores hasta la noche de la final del concurso (20 de diciembre). Este día se colgarán las canciones en RTVE.es para que los seguidores del talent voten su canción preferida hasta el 2 de enero, a las 23:59.

Hola bonitos! Siento decirlo pero la canción que presentamos no ha pasado. Perdón por las ilusiones ???? — Luis Cepeda ???? (@cepedaoficial) 11 de diciembre de 2018

