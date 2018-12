La divertida anécdota de Bertín Osborne en 'Sálvame': "Echaría el rato con Lydia Lozano" Ecoteuve.es 10/12/2018 - 19:49 0 Comentarios

El cantante ha contado que ha grabado un programa de 'Mi casa es la tuya' con Jorge Javier

Yo debí enamorarme de tu madre, el nuevo disco de Bertín Osborne, fue carne de memes el día que salió a la venta. El cantante ha visitado Sálvame este lunes y el equipo del programa ha querido ponerle en un aprieto mostrándole una portada ficticia en la que aparecían Gema López y María Patiño y el siguiente mensaje escrito: "Yo debí enamorarme de una colaboradora de Sálvame".

"Enamorarse es una cosa muy seria. Yo me he enamorado dos o tres veces en la vida", ha empezado a contestar a Paz Padilla, para luego ponerle un toque de humor: "Enamorarme no, pero salir y echar el rato sí. Yo me he ido con Lydia Lozano".

Bertín ha explicado que son amigos desde la infancia, por mediación de los amigos de su marido Charlie. "Lydia es virginal", ha bromeado.

En otro orden de cosas, Osborne ha confesado que este lunes ha grabado un programa de Mi casa es la tuya con Jorge Javier Vázquez: "Es muy entrañable. Ha estado precioso. Vengo ahora mismo de su casa".

Por último, ha mandado un mensaje a sus haters como hiciera en El hormiguero - "todos aquellos que me ponen a partir no es mi público", ha dicho- y ha descartado cualquier "crisis" con su mujer Fabiola: "Nosotros nos reímos de los rumores que salen".

