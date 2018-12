Tinet Rubira: "OT lidera, la curva de audiencia es buena, pero no pasamos del 16%. No sé qué pasa los miércoles" David Saiz 10/12/2018 - 17:02 0 Comentarios

"OT no se va a mover de TVE. Ha vuelto a casa para siempre", dice el director de Gestmusic

"El programa no se puede renovar solo por ser un éxito digital", concluye el productor

El 22% de todo el consumo de 'OT 2017' vino de las plataformas online, según Kantar Media

OT 2018 está a punto de celebrar la final, el miércoles 19 de diciembre, con su futuro en el aire. TVE no ha anunciado todavía la renovación del formato pero Tinet Rubira, responsable de Gestmusic, sí tiene claro que "OT no se va a mover de TVE. Ha vuelto a casa para siempre".

Tras su triunfal regreso el año pasado, OT no está logrando este año los mismos datos de audiencia en sus galas de los miércoles. Sin embargo, los responsables de la producción aseguran que sí se está repitiendo el éxito que el formato cosechó el año pasado en las plataformas digitales -un 60% más de consumo online, dicen- gracias a una acertada alianza con Youtube que después fue imitada por Telecinco para GH VIP.



"Hay una sensación de que los concursantes de este año no gustan tanto. Es verdad que el peso de la anterior edición es bastante, pero vendemos más discos y hay más consumo digital. Eso no cuadra con la percepción que hay", ha dicho Rubira en una rueda de prensa en la que se ha analizado los resultados de una estrategia transmedia que fue vital para el relanzamiento de un formato que permanecía dormido desde su dramática cancelación en Telecinco en 2011.

¿Por qué la audiencia no es la misma si tiene tanto éxito en Youtube?

Pero es un hecho que los números hablan y mientras el consumo sube en las plataformas digitales, no lo hace en la audiencia tradicional de la gala de los miércoles. Del 19,7% de media de la anterior edición, el programa está ahora en un 16,2%.

¿Por qué la audiencia no es la misma si tiene tanto éxito en Youtube? El responsable de Gestmusic ha apuntado al cambio de día de emisión, ahora los miércoles en vez de los lunes. "Somos siempre líderes y la curva es ascendente, pero es verdad que no pasamos del 16% de share. ¿Qué pasa los miércoles que no hay ninguna apuesta televisiva que arrase, cuando el jueves está GH petándolo?", se ha preguntado.

"La gala está bien y los números son buenos. No hay nada que nos diga que no gusta", ha continuado explicado el productor, que asegura que el público que sigue el programa en Youtube "también está" en las galas semanales porque no han visto caer el target juvenil. "Tenemos ese techo y no sé qué ocurre. A veces empezamos por debajo del 10% y terminamos por encima del 20%. No sé lo que pasa. Me gustaría hacer un análisis más profundo. Pero sí, nos gustaría tener un 30%".

Pase lo que pase con el futuro del programa, el éxito de un formato en Internet no sería suficiente para la renovación del mismo. "Creo que sólo con un éxito digital no se puede renovar OT", ha respondido el propio Rubira, aunque la renovación es cosa de TVE. "Operación Triunfo es un programa que vale demasiado dinero. Es un proyecto muy grande. Ojalá en el futuro podamos hacer proyectos sólo digitales, pero de momento no. En EEUU creo que sí se puede, pero en España tengo mis dudas, hay que esperar un par de años".

El 22% del consumo de OT 2017 vino de plataformas digitales

En un estudio que ha realizado Kantar Media en el que se ha medido todo el consumo que registró OT 2017 -galas, resúmenes, vídeos de Youtube, canal 24 Horas...- se concluye que un 22% del total procede de plataformas digitales online (Youtube y Rtve.es). "La combinación de las tres plataformas, lejos de quitarse espectadores, han alimentado el consumo", ha explicado Eduard Nafria, de Kantar Media.



Rubira ha resaltado la "valentía" de TVE, que fue "pionera" y se "arriesgó con todas las consecuencias" a compartir sus contenidos en Youtube. El productor ha explicado la estrategia que siguieron cuando hubo que relanzar OT: "Salimos a buscar a ese público que nos veía en 2001 y que no nos estaba esperando en TVE. Fuimos a buscarlo a las redes y se lo pusimos fácil", recuerda.

"No tenía sentido hacer OT y no llegar a la gente de 14 a 25 años que son los fans que luego te siguen a muerte", explica. Por eso abrieron el contenido al público a través de un mecanismo de estrategia digital en el que Youtube ha desempeñado un papel esencial. "La gente quiere los vídeos gratis y rápido. Teníamos que ser un contenido amigable".

