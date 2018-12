Carlos Latre desvela su relación con el rey Felipe VI y la serie con la que se arruinó: "Me quedé tieso" Ecoteuve.es 10/12/2018 - 14:25 0 Comentarios

El cómico cuenta a Cristina Pardo que su "imitación preferida" es la de Ferrán Adrià

Además, detalla su caída tras 'Crónicas Marcianas' con 'El mundo de Chema'

A raíz de la exhumación de Franco y del polémico gag de Dani Mateo en el que se sonaba la nariz con la bandera de España, el debate sobre los límites del humor ha estado muy presente en la calle. Carlos Latre charló con Cristina Pardo sobre esto en Liarla Pardo, además de desvelar su relación con el rey Felipe VI.

"Vivimos en la época 'Buster Keaton', que no se puede decir nada pero tienes que hacer reír", empezó explicando. "Hay determinados temas susceptibles de ya ni hacerse. Yo he vivido en mis carnes hacer de Franco delante de la nieta de Franco y al final te das cuenta de que hay temas que ofenden".

"España siempre ha sido un país de buen rollo y ahora es complicado. O eres facha o eres rojo, no hay términos medios, somos absolutamente radicales, no creemos en la gama de grises. Yo creo siempre solo en la gama de grises", dijo el jurado de Tu cara me suena que ahora también está al frente del programa de humor Surtido de ibéricos los viernes en Onda Cero.

Más tarde, la periodista preguntaba por las imitaciones a los Reyes: "La del hijo es más afónico". Así, Latre aprovechó para contar que conoció a la Reina en Canal+ "durante una temporada": "Siempre tuvimos una muy buena relación y muy normal". "El rey Felipe siempre ha sido muy cercano. A mí me ve como muy blanco, sin ningunas ganas de hacer daño. Y en ese sentido tengo mucha suerte", dijo para después contar que su imitación "favorita" es la de Ferrán Adrià.

Carlos Latre, de 'Crónicas Marcianas' a la ruina

Mucho más serio se puso el humorista al hablar del punto de inflexión que supuso Crónicas Marcianas y de cómo le cambio la vida: "Con los años me he dado cuenta de que aquello fue mi universidad. Fueron seis años con los mejores".

"Venía muy sobrado de Crónicas, había ganado mucho dinero y me metí a producir una serie en la que me arruiné. Perdí todo mi dinero. Me quedé tieso como un palo", dijo en referencia a la serie El mundo de Chema, que Cuatro canceló por sus malos datos de audiencia.

"Lo que tú vales depende de un número, de una audiencia, de un directivo o un público. Y eso es muy difícil de gestionar. Con lo cual tienes que pegarte unas hostitas de vez en cuando, tienes que fracasar...", lamentó Latre.

PUBLICIDAD