Cristina Pardo pide perdón por su "desafortunado" reportaje sobre Vox en Marinaleda: "Nos equivocamos"

La presentadora rompe su silencio tras 'señalar' a los votantes de la formación de extrema derecha

Cristina Pardo ha roto su silencio después de colocarse en el centro de todas las críticas por un polémico reportaje que emitió este domingo La Sexta en Liarla Pardo. El programa provocó el enfado de Santiago Abascal, presidente de Vox, que acusó a la cadena de "señalar a nuestros votantes en sus casas".

"Hola a todos. Ayer nos equivocamos. El reportaje de Marinaleda fue desafortunado. Y por eso, mis disculpas", ha escrito este lunes Cristina Pardo en su cuenta personal de Twitter después de convertirse en Trending Topic por el aluvión de comentarios negativos que ha estado recibiendo.

Hola a todos. Ayer nos equivocamos. El reportaje de Marinaleda fue desafortunado. Y por eso, mis disculpas. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 10 de diciembre de 2018

Así buscó La Sexta a votantes de Vox en Marinaleda

En la polémica pieza, una reportera del programa se desplazó hasta Marinaleda, localidad gobernada por Adelante Andalucía que registró 44 papeletas para la formación de Abascal en las elecciones del pasado 2 de diciembre. La periodista habló con algunos de sus habitantes pero no consiguió dar con ningún votante de Vox por más que preguntó. "¿No sabe quiénes son?", decía a uno de sus interlocutores.

"Conseguimos que un vecino nos diga una dirección. Aquí podría vivir un votante de Vox", explicó al acercarse a un domicilio [La imagen no enfocó directamente a la casa] "¿Por qué no quieren hablar? ¿Temen sufrir represalias?", se preguntó en voz alta la reportera cuando vio que el supuesto votante de Vox no quería hablar.

Vox denunció el reportaje en la misma línea en que lo hizo su líder, Santiago Abascal: "La Sexta sobrepasa todos los límites democráticos y los códigos deontológicos del periodismo señalando dónde viven los votantes de VOX. Junto con Iglesias serán responsables de lo que les pueda ocurrir", ha escrito.

