Carlos Herrera deja atónito a Évole al desvelar su voto al Partido Comunista del Pueblo Andaluz Ecoteuve.es 10/12/2018 - 12:18

El locutor de COPE participó en el 'Salvados' que La Sexta analizó el fenómeno de Vox

"Es una escisión del PC del pueblo español, que es mucho más de izquierdas que el PC normal", ha explicado

"Vox es derecha radical, pero no fascista. El fascismo exige el uso manifiesto de la violencia"

Carlos Herrera fue uno de los protagonistas del Salvados que emitió La Sexta este domingo y que analizó desde el corazón de Vox la inesperada irrupción del partido político liderado por Santiago Abascal en las elecciones autonómicas de Andalucía. "Me dicen hace dos meses que iba a sacar un escaño y hubiera dicho que era una exageración. Nadie lo vio venir", dijo.

El locutor de COPE intentó descifrar los motivos: "Amigos que antes habían optado por el PSOE y me dicen que han votado a Vox por cansancio, protesta, hartura de lo políticamente correcto". Así las cosas, Évole le pidió que ordenara del 1 al 5 algunas cuestiones. "Inmigración, 1; corrupción, 3; 36 años del PSOE, 2; independentismo catalán 4".

"¿Vox es extrema derecha?", preguntó más tarde el periodista de La Sexta a lo que respondió Herrera: "Es derecha radical, pero no fascista. El fascismo exige el uso manifiesto de la violencia, la lucha contra las libertades generales de los demás y estar en contra de los derechos civiles de las personas. Eso Vox no lo representa".

Carlos Herrera también opinó sobre el veto de Vox a La Sexta, tanto en los mitines como el pasado domingo. "Eso es un error porque el medio de comunicación no te va a tratar mejor o peor por ello. Susana [Díaz] no vino a Herrera en Cope y le dije que fue una equivocación por su parte", declaró.

Carlos Herrera revela su voto en las elecciones

El periodista de COPE tocó también otro punto caliente: la inmigración. "No puedes convertir una frontera en una yinkana. Los países tienen derecho a establecer unas normas para los que quieran pasar su frontera, y el nuestro las tiene. Nuestro Gobierno decía que iba a abrir la mano a todos y ha dejado de ser bueno en unos días. Yo le dije a Abascal que en Almería la inmigración es fundamental, y las personas que vienen en barca no son criminales", dijo.

Herrera, además, se mostró crítico con la propuesta de eliminar las autonomías: "El desarrollo del estado autonómico ha sido positivo para España". En todo caso, el locutor aboga un pacto entre PP y Ciudadanos, ya que de no haberlo sería una "decepción" para él pese a que no ha votado a ninguna de estas formaciones: "He votado al Partido Comunista del Pueblo Andaluz. Son enternecedores", dijo con cierta guasa.

Esta mañana, Carlos Herrera se ha referido a las críticas en COPE: "Al PC no, voté al PC del pueblo andaluz, que es una escisión del PC del pueblo español, que es mucho más de izquierdas que el PC normal. Es soviético". "Me lo pasé muy bien con Évole. Évole y yo tenemos diferencias de criterio, pero eso no es óbice para que nos llevemos muy bien. Vino a Sevilla y echamos un rato muy bueno", ha reconocido.

Después, ha dado la enhorabuena a Jordi Évole y a La Sexta: "Los muy cafeteros no entienden por qué yo voy a La Sexta. Y no es que solo vaya a ir a La Sexta, sino que voy a ir también a TV3, que ya es lo más".

