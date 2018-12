Mónica Hoyos acusa ahora a Miriam Saavedra de alejar a Carlos Lozano de su hija: "Ha hecho un buen trabajo" Ecoteuve.es 10/12/2018 - 10:50 0 Comentarios

La peruana sigue dejando en el aire su posible marcha definitiva de la televisión

A pesar de que fue expulsada con un abrumador porcentaje, Mónica Hoyos sigue sin hacer autocrítica y no reconoce los errores que ha cometido en su paso por la casa de GH VIP. Lejos de todo ello, la peruana ha vuelto a atacar a Miriam Saavedra y ha sorprendido a muchos al filtrarse que se está planteando abandonar la televisión.

En su entrevista con Sandra Barneda, Mónica Hoyos ha asumido que su concurso ha sido "incómodo" y ha reconocido que hay "algo de cierto" en lo que se ha dicho sobre su posible marcha de los medios. "Yo tengo una prioridad que es mi hija. Hasta que todo esté perfecto, yo haré lo que tenga que hacer", empezó diciendo antes de matizar lo que insinuó sobre el pasado de su archienemiga.

"Cuando yo busco su nombre en Google, esto es lo que sale. Si tienes hijos y es una persona que va a convivir con ellos...", afirmó antes de volver a atacarla acusándola de ser la responsable de que Carlos Lozano se haya alejado de su hija. "Miriam y él tienen una relación tóxica. Y al final ha sido al revés, pusisteis a una persona de bruja, que era yo, y al final fíjate como son las cosas, que la persona que...", afirmó Mónica siendo interrumpida por Barneda.

"Se me puso a mí de mala, que me había metido en una relación de dos personas que se amaban... Nada más lejos de la realidad. Carlos tiene las cosas muy claras y no haría caso nunca de lo que yo le dijera", empezó diciendo. "Miriam ha hecho un trabajo muy bueno, ya no solo para separarlo de mí, sino para separarlo de otras personas...", sentenció ante la atónita mirada de la presentadora.

