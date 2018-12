Santiago Abascal acusa a La Sexta de "señalar a los votantes de Vox en sus casas" Ecoteuve.es 10/12/2018 - 9:08 | 10:20 - 10/12/18 8 Comentarios

Crece la tensión entre la formación de ultraderecha y la cadena de televisión

El partido se queja por un reportaje que el programa 'Liarla Pardo' emitió este domingo por la tarde

"Yo creo que Vox quiere convertir a La Sexta en su CNN y utilizar ese elemento en sus mítines"

Crece la tensión entre La Sexta y Vox. El líder de la formación de ultraderecha ha arremetido contra este canal por "señalar a los votantes de Vox en sus casas". El político, además, ha hecho "responsable" a la cadena "junto con Pablo Iglesias" de lo que "les pueda ocurrir".

Las palabras de Santiago Abascal se producen después de que el programa Liarla Pardo, que presenta Cristina Pardo, emitiese un reportaje en el que analizaba el voto a Vox en Marinaleda, una localidad gobernada por Adelante Andalucía que registró 44 papeletas para la formación de Abascal en las elecciones del pasado 2 de diciembre.

"Queremos saber quiénes son y por qué lo han hecho", decía la reportera al comienzo del vídeo. "Parece misión imposible dar con los 44 de Vox, pero seguimos preguntando a los vecinos". La periodista habló con algunos habitantes de la localidad pero no consiguió dar con ningún votante de Vox por más que preguntó. "¿No sabe quiénes son?", decía a uno de sus interlocutores. "Conseguimos que un vecino nos diga una dirección. Aquí podría vivir un votante de Vox", explicó al acercarse a un domicilio [La imagen no enfocó directamente a la casa] "¿Por qué no quieren hablar? ¿Temen sufrir represalias?", se preguntó en voz alta la reportera cuando vio que el supuesto votante de Vox no quería hablar.

Vox denunció el reportaje en la misma línea en que lo hizo su líder, Santiago Abascal: "La Sexta sobrepasa todos los límites democráticos y los códigos deontológico del periodismo señalando dónde viven los votantes de VOX. Junto con Iglesias serán responsables de lo que les pueda ocurrir".

La Sexta @laSextaTV señalando a los votantes de VOX en sus casas. Junto con Pablo Iglesias se convertirán en responsables de lo que les pueda ocurrir. https://t.co/o13I6CaxPg — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 9 de diciembre de 2018

La Sexta y Vox, cada día más enfrentados

La Sexta y Vox llevan enfrentados un tiempo. La formación se jactó durante la campaña electoral andaluza de no dejar entrar a la cadena en sus actos. "Yo creo que Vox quiere convertir a La Sexta en su CNN y utilizar ese elemento de decir 'soy valiente porque desde la tribuna del mitin señalo al periodista y me meto con él", dijo Jordi Évole en Salvados este domingo.

El programa analizó el fenómeno de Vox desde dentro, a pesar de estar vetados en sus mítines. "Por el interés informativo buscamos una forma alternativa de entrar", explicó Évole. "Lo que queríamos contar solo se podía hacer desde dentro", se justificó el presentador que admitió "dudas" a la hora de dedicar un programa a Vox. "Creo que cuanto más hablemos de ellos más van a crecer". Salvados batió su récord de temporada del año con el análisis que hizo de Vox.

La actitud de Vox fue criticada por Carlos Herrera, que charló con Évole en Salvados. El periodista de Cope ve "un error" que no inviten a La Sexta a los actos de partido. "Un medio no te va a tratar peor o mejor porque le invites a sus actos. Susana Díaz ha querido venir a mi programa, sin embargo, le hubiera convenido porque tiene que ganarse a la audiencia".

Santiago Abascal explicó recientemente por qué se negaba a participar en Salvados: "El follonero ese nos ha puesto pingando y luego nos pide una entrevista y nos permitimos el lujo de decirle que no sólo no le damos la entrevista, sino que no le acreditaremos en nuestros actos. Estamos muy cansados de que vengan cuatro comunistas peligrosos amigos de Otegi y disfrazados de progres blanditos".

