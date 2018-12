Mónica Hoyos, 'tocada' por su paso por 'GH VIP': se plantea dejar la televisión Ecoteuve.es 14:34 - 9/12/2018 0 Comentarios

La entrada al reality de Mónica Hoyos ha supuesto un antes y después en su vida personal y profesional

La exconcursante de GH VIP, Mónica Hoyos, fue la última expulsada en una gala trepidante que la vieron más de tres millones de personas. Tras la atracción mediática que ha supuesto el duelo entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, según Rafa Mora, la actriz estaría pensando en dejar la televisión.

La entrada al reality de Mónica Hoyos ha supuesto un antes y después en su vida personal y profesional. Según su amigo y defensor, Rafa Mora en el programa Sálvame Deluxe ha contado que la actriz podría dejar la televisión.

"Está destruida y no volverá a pisar un plató, contó Rafa Mora. En la entrevista que le hizo el presentador de GH VIP Mónica Hoyos confesaba que "no me esperaba esta reacción de Carlos (su expareja). Qué pena que piense que Miriam y yo nos hemos aprovechado de él. Yo sé quién soy yo y él también lo sabe".

Esta situación junto con la comparación continua con Miriam podría ser la razón por la cual Hoyos dejaría la televisión. Todo ello ha hecho que la actriz se replantee buscar ayuda profesional. "Se va a poner en manos de profesionales", reveló el exviceceverso.

