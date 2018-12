La contundente respuesta de Anabel Alonso a Sánchez Dragó: "No ha utilizado nunca ninguno de estos servicios públicos ni los utilizará" Ecoteuve.es 14:23 - 8/12/2018 0 Comentarios

Las polémicas declaraciones de Sánchez Dragó en el pasado siguen estando patentes en el presente. La actriz y presentadora Anabel Alonso ha respondido a una de las declaraciones del escritor dando una contundente respuesta en Twitter.

La humorista ha recogido un vídeo de una tuitera protagonizado por Dragó en el que decía las siguientes palabras: "Todo ser humano tiene que ser responsable de lo que le sucede. No tiene que haber una responsabilidad colectiva, cada ser humano si quiere ayudar a sus semejantes. Pero no es una obligación. No debería existir la sanidad pública, y tampoco la escuela pública", decía Dragó en el vídeo.

Para proseguir explicando que para él los seres humanos son seres privados y por consiguiente, está en contra de todo lo que sea público. Dragó manifiesta que es "por dos razones: una, por que es más caro que lo privado y dos, porque funciona peor".

Anabel no ha dudado en responder al vídeo en su cuenta de Twitter criticando las apariciones que ha hecho el escritor en la televisión pública. "No ha utilizado NUNCA ninguno de estos servicios públicos ni los utilizará. Eso no cuenta ¿Verdad?, rezaba su tuit. No es la primera vez que la actriz "se moja" ante una polémica, ya lo hizo por la detención del marido de Ana Rosa.

Doy por supuesto que usted no ha utilizado NUNCA ninguno de estos servicios públicos ni los utilizará.

Bueno, en la tv pública estuvo trabajando unos años, tanto en TVE como en TELEMADRID.

Eso no cuenta ¿Verdad? https://t.co/35zpCihyIV — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 8 de diciembre de 2018

