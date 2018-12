La polémica foto de Cristina Pedroche que levanta ampollas en Instagram Ecoteuve.es 13:03 - 8/12/2018 0 Comentarios

Duras críticas a la colaboradora por su delgadez en la última foto en su perfil de Instagram

La presentadora Cristina Pedroche vuelve a tener protagonismo en la red social de Instagram por una controvertida foto que ha subido. Los seguidores critican su delgadez.

Pedroche nunca dejará de tener protagonismo porque cada foto que sube recibe críticas por parte de sus seguidores. Tras dar las primeras pistas de su vestido para las campanadas de 2019, vuelve a generar revuelo con su físico.

La colaboradora de de Zapeando mostraba a sus seguidores el descanso que se estaba tomando antes de las Campanadas. En la foto Pedroche se encuentra tumbada sobre una toalla y en un bikini morado.

Y esto ha bastado para que los seguidores la bombardearan sobre su aspecto físico. "Ese cuerpo es de una niñita, te recomiendo ejercicios para que lo desarrolles y esté acuerdo a tu cabeza" o "Cristina eres preciosa pero estás demasiado delgada, más postres de David y menos correr", fueron algunas de las críticas que se leían en los comentarios de la foto.

Por si esto no fuera poco, también se le cuestiona el ombligo. "Como puede ser que el ombligo lo tengas entre las costillas? no es por nada es que me ha parecido muy raro...", le decían en la red. Pedroche no se ha revelado por el momento, es más, publicó una historia bailando al son de una canción de Ariana Grande.

