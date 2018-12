Pepe Reina le revela a Bertín Osborne su enfado sobre su rol "gracioso" en la Selección Ecoteuve.es 11:10 - 8/12/2018 1 Comentario

El guardameta ha abierto las puertas de su casa al programa de Bertín para contar cómo ha vivido sus tiempo en la Selección

Bertín Osborne visita a Pepe Reina en su casa de Córdoba para hablar sobre su vida como futbolista y cómo vivió la etapa de suplente en la Selección Española. Entre anécdotas y experiencias Reina ha abierto no solo las puertas de su casa, sino también de su vida íntima.

El guardameta ha abierto sus puertas al programa Mi casa es la tuya para contar cómo han sido estos años siendo profesional de fútbol. Hijo de Miguel Reina un portero de fútbol internacional, Pepe tenía claro a lo que se iba a dedicar de mayor.

El salón en el que Pepe reina ha sido entevistado por Bertín es testigo de todos los logros que ha ido consiguiendo a lo largo de su carrera futbolística. Entre estos logros le ha confesado a Bertín que no le gustaba que le tacharan de enchufado. "Me he cagado en la madre de más de uno", le explicó a Osborne.

Es innegable que a Pepe Reina se le conozca como el "gracioso" de la Selección. Reina confiesa que al principio no le importaba que le conocieran como el "gracioso, cachondo o animador". "Al principio gusta, pero cuando pasan los años te molesta", le contó a Bertín. Pero no todo iban a ser risas y anécdotas, tambien ha habido tiempo para contar sus experiencias personales. Junto a su mujer, Yolanda, ha confesado que tenía un problema de fertilidad. "Tenía un varicocele en uno de los testículos y eso podía producir esterilidad. Me dijeron que sería difícil que me recuperar en cinco años", manifestó el portero.

El "eterno suplente" de Iker Casillas

Sobre ser el "eterno suplente" de Iker Casillas en la Selección, Reina dice que nunca le ha supuesto un problema. "Si yo no juego no era por culpa de Iker. Ni aunque le deseara una diarrea, él no se lesionaba nunca". Afirma que entre los 23 jugadores que iban convocados nunca ha habido mal rollo entre ellos.

Pepe sorprendió a Osborne con una llamada a cuatro en la que participaron Iker, Fernando Torres y David Villa para hablar sobre sus anécdotas en el campo de fútbol. Y ya de paso también los rituales que tiene el portero antes de entrar al campo. "He llegado a llenar el depósito de gasolina antes de cada partido aunque no me hiciera falta", le relató a Bertín.

